تيار المحبة يعرب عن ''قلقه من تقاسم النفوذ في هيئة الانتخابات بين حزبي النداء والنهضة''

ودعا، في ذات البيان، "جميع القوى الحريصة على الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في صفوف المعارضة والمجتمع المدني إلى توثيق الجهود في ما بينها داخل مجلس النواب وخارجه لضمان نزاهة الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية المقبلة.
وفي جانب آخر من البيان، انتقد المكتب السياسي لتيار المحبة ما وصفه ب"الهجوم غير المبرر للرئيس الباجي قائد السبسي على الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي"، معتبرا أن هذا الاخير" لم يكذب ولم يجانب الحقيقة في ما قاله عن رئيس الجمهورية لتوريث نجله الحكم"، وفق ما جاء في نص البيان.
عهد
Publié le:2017-09-24 17:52:14
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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