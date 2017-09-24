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Economie

وصول دفعة اولى ب191 سائحا هولنديا الى مطار النفيضة بعد رفع هولندا حظر السفر على تونس

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - استقبل مطار النفيضة-الحمامات الدولي صباح اليوم الاحد الدفعة الأولى من السياح الهولنديين الذين اختاروا تونس كوجهة سياحية لقضاء عطلهم بعد قرار السلطات البريطانية والهولندية مؤخرا رفع حظر السفر في اتجاه تونس، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة بولاية سوسة فؤاد الواد لمراسل (وات) بالجهة .

واوضح فؤاد الواد ان "طائرة اولى قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام حطت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاحد على ارضية المطار وعلى متنها 191 سائحا هولنديا في اول رحلة سياحية هولندية للوجهة التونسية"، واشار الى ان "هؤلاء السياح اختاروا الإقامة في فنادق سياحية بسوسة القنطاوي والحمامات والمهدية".


وبين المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان "هذه الدفعة الأولى من السياح الهولنديين الذين وصلوا في اطار رحلة سياحية نظمتها وكالة الاسفار الهولندية البلجيكية كوريندون (CORENDON)، ستكون فاتحة 5 رحلات سياحية قادمة من أمستردام تصل مطار النفيضة الحمامات الدولي كل يوم احد خلال شهر أكتوبر القادم"، وأضاف ان "وكالة الاسفار العالمية توي (TUI) برمجت بدورها 6 رحلات سياحية مماثلة لفائدة السوق الهولندية في اتجاه نفس المطار خلال شهر أكتوبر القادم".

واكد المندوب الجهوي ان "عودة السياح الهولنديين للوجهة التونسية يمثل مؤشرا إيجابيا إضافيا على عودة الانتعاشة للسوق السياحية الكلاسيكية" وذكر بان "عدد السياح المقيمين بالجهة التي تشمل المنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي، بلغ منذ بداية السنة والى حدود 10 سبتمبر الجاري 676909 سياح أي بزيادة قدرت بأكثر من 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
عماد/باشا

Publié le:2017-09-24 13:11:16

  
  
  
  
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