وصول دفعة اولى ب191 سائحا هولنديا الى مطار النفيضة بعد رفع هولندا حظر السفر على تونس

واوضح فؤاد الواد ان "طائرة اولى قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام حطت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاحد على ارضية المطار وعلى متنها 191 سائحا هولنديا في اول رحلة سياحية هولندية للوجهة التونسية"، واشار الى ان "هؤلاء السياح اختاروا الإقامة في فنادق سياحية بسوسة القنطاوي والحمامات والمهدية".
وبين المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان "هذه الدفعة الأولى من السياح الهولنديين الذين وصلوا في اطار رحلة سياحية نظمتها وكالة الاسفار الهولندية البلجيكية كوريندون (CORENDON)، ستكون فاتحة 5 رحلات سياحية قادمة من أمستردام تصل مطار النفيضة الحمامات الدولي كل يوم احد خلال شهر أكتوبر القادم"، وأضاف ان "وكالة الاسفار العالمية توي (TUI) برمجت بدورها 6 رحلات سياحية مماثلة لفائدة السوق الهولندية في اتجاه نفس المطار خلال شهر أكتوبر القادم".
واكد المندوب الجهوي ان "عودة السياح الهولنديين للوجهة التونسية يمثل مؤشرا إيجابيا إضافيا على عودة الانتعاشة للسوق السياحية الكلاسيكية" وذكر بان "عدد السياح المقيمين بالجهة التي تشمل المنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي، بلغ منذ بداية السنة والى حدود 10 سبتمبر الجاري 676909 سياح أي بزيادة قدرت بأكثر من 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
عماد/باشا
Publié le:2017-09-24 13:11:16
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: حركة النهضة تنعى مرشد الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف