Radio Babnet Tunisie  On Air: Malouf - Dhil...  
Justice

احالة معتمد المرناقية على انظار محكمة الناحية بعد شكاية قدمتها سهام بن سدرين

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - احيل صبيحة ليوم الجمعة معتمد المرناقية سليم الحاج صالح على انظار محكمة الناحية بطبربة من اجل تهمة "هضم جانب موظف اثناء القيام بعمله" بعد شكاية كانت قد تقدمت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حقه يوم 05 ماي 2016.

وتأتي هذه القضية، التي ارتأت فيها هيئة المحكمة ظهر اليوم تأجيل التصريح بالحكم الى وقت لاحق بعد التداول، عقب تدخل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم 05 ماي 2016 لمنع قرار هدم أصدره والي منوبة بتاريخ 16 مارس 2016 لبناية مخالفة للتراتيب العمومية، حيث اتهمت بن سدرين المعتمد، خلال تبادل الطرفين النقاش، والذى تقدمت على اساسه بالشكوى، ب"عدم دراسة الملف والاطلاع على فحواه، واتخاذ قرار الهدم في حين أن الفضاء يحمل رخصة"، حسب قولها.


وتمسكت بن سدرين رغم معاينتها ووالي الجهة احمد السماوي والمعتمد المذكور والممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة، ب"التجاوز غير القانوني وكذلك الأدلة التي انبنى عليها قرار الهدم وذلك وفق ما علينته مراسلة "وات "بالجهة. .

وصرح معتمد المرناقية لوات بان "المخالف عمد الى تشييد بناية دون رخصة استغلال او أي ترخيص قانوني ودون احترام التصفيف عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1986 والتي شملت المتساكن الذي اشتكى للهيئة اضافة الى 06 مواطنين اخرين شيدوا بناياتهم بعد الثورة دون تراخيص قانوينة".

Publié le:2017-09-24 12:10:42

  
  
  
  
cadre-41d268ef23bd72a995c6640c29f5c2c0-2017-09-24 12:10:42





0 de 0 commentaires pour l'article 148113



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148113 555|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires