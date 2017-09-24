احالة معتمد المرناقية على انظار محكمة الناحية بعد شكاية قدمتها سهام بن سدرين

وتأتي هذه القضية، التي ارتأت فيها هيئة المحكمة ظهر اليوم تأجيل التصريح بالحكم الى وقت لاحق بعد التداول، عقب تدخل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم 05 ماي 2016 لمنع قرار هدم أصدره والي منوبة بتاريخ 16 مارس 2016 لبناية مخالفة للتراتيب العمومية، حيث اتهمت بن سدرين المعتمد، خلال تبادل الطرفين النقاش، والذى تقدمت على اساسه بالشكوى، ب"عدم دراسة الملف والاطلاع على فحواه، واتخاذ قرار الهدم في حين أن الفضاء يحمل رخصة"، حسب قولها.
وتمسكت بن سدرين رغم معاينتها ووالي الجهة احمد السماوي والمعتمد المذكور والممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة، ب"التجاوز غير القانوني وكذلك الأدلة التي انبنى عليها قرار الهدم وذلك وفق ما علينته مراسلة "وات "بالجهة. .
وصرح معتمد المرناقية لوات بان "المخالف عمد الى تشييد بناية دون رخصة استغلال او أي ترخيص قانوني ودون احترام التصفيف عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1986 والتي شملت المتساكن الذي اشتكى للهيئة اضافة الى 06 مواطنين اخرين شيدوا بناياتهم بعد الثورة دون تراخيص قانوينة".
Publié le:2017-09-24 12:10:42
Par:jjjcc (Tunisia ) Par Mobile
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