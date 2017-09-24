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مجمع شركة الاشغال والخدمات بتطاوين قادر على تقديم الافضل في حال توفرت له الفرصة (مدير الشركة)

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - يضع 24 مقاولا وخبيرا ومحاميا ومهندسا، أحدثوا في بداية العام الجاري مجمع شركة الاشغال والخدمات بتطاوين، كل امكانياتهم وتجهيزاتهم لتنفيذ المشاريع التى تفوز بانجازها الشركة، سعيا للحضور في مختلف الاشغال والحضائر الكبرى التي تنجزها الشركات البترولية وتوفر فيها الالاف من مواطن الشغل، حسب ما ذكره مديرها العام انس المدني، الذي اكد ان الشركة قادرة على تقديم الافضل "اذا توفرت لها فرصة المشاركة في مختلف المناقصات، في حال ادرجت في قائمة الشركات التي تتعامل مع الشركات البترولية".

وأوضح المدني في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الشركة "انطلقت بداية العام الجاري برأس مال يبلغ 600 الف دينار بما يخول لها المشاركة في المناقصات الى حد ثلاثة اضعاف رأس مالها، الا انها تسعى في اطار الامتيازات التي اقرتها الحكومة للجهة، إلى المشاركة في المشاريع الكبرى بالحقول البترولية بنسبة الثلث، ما يعني أن الشركة قادرة على انجاز مشاريع كبرى عبر المناولة من الشركات الضخمة في انتظار ان تتطور وتصبح في حجم الشركات العاملة في الصحراء"، على حد قوله.


وأبرز أن الشركة "التي تشغل حاليا 3 مهندسين و6 تقنيين واداريين اثنين عن طريق عقود الكرامة، تمكنت الى حد الان من تنفيذ مشاريع صغرى بالصحراء"، واعرب عن الامل في أن "تتمكن من ابرام عقود جديدة مع المعطلين في الجهة".
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الشركة، قال المدني إنه "لم يتم الى حد الان إدراج الشركة في قائمة الشركات التي تتعامل مع الشركات البترولية، لاسيما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بما يخول لها المشاركة في مختلف المناقصات والحصول على المعلومة مباشرة من المصدر في اقصر الاجال لتدخل غمار المنافسة".

واعتبر ان الشركة "قادرة على ذلك لعدة اعتبارات منها عامل القرب من الصحراء، وتوفر اليد العاملة العادية والمختصة على عين المكان، وغيرها من العوامل المتوفرة"، وثمن في هذا الصدد "الفرص المهمة التي وفرتها القرارات الحكومية الاخيرة بتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة من المشاريع للشركات العاملة في الجهة و70 بالمائة من اليد العاملة المحلية".

Publié le:2017-09-24 15:25:18

  
  
  
  
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