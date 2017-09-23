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قابس: إطلاق مشروع توثيق التراث غير المادي بولايات الجنوب

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - وقع اليوم السبت، إطلاق مشروع توثيق التراث غير المادي بولايات الجنوب، وذلك خلال لقاء انتظم بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي في قابس ببادرة من جمعيات صيانة مطماطة والقصور ببني خداش وإيلاف بتطاوين والمخطوط الجمني بجمنة.

وأكّد رئيس جمعية "الكندي للموسيقى والبحث الموسيقي"، علي شمس الدين، في مداخلة خلال اللقاء ضرورة وجود هيكل يدعم مشاريع الجمعيات التي تسعى إلى توثيق التراث والمحافظة عليه سواء تمثّل الدعم في التكوين أو في إتاحة فرصة المشاركة في المعارض والمهرجانات والبحوث والدراسات.


واعتبر أن تونس يمكن أن تفقد في السنوات القليلة القادمة عناصر كثيرة من موروثها الثقافي الغير مادي بفعل عوامل عديدة من بينها المثاقفة التي يعيشها المجتمع التونسي وضعف الدعم الموجّه للجمعيات التي تعنى بالتراث، حسب تقديره.

وتدارس المشاركون في هذا اللقاء السبل الكفيلة بإيجاد هيكل يساعد على توثيق التراث غير المادي الذي أكد الجميع أنه قد أصبح مهدّدا بشكل جدّي بالاندثار لأسباب عديدة من بينها وفاة الأشخاص الذين كانوا يلمون به وإهماله.
وخلصت أشغال هذا اللقاء إلى الاتفاق على تكوين لجنة علمية تقدّم إليها ملفات المشاريع الخاصة بالمحافظة على التراث غير المادي لدراستها والعمل على تمكينها من الدّعم الذي تحتاجه.

Publié le:2017-09-23 21:07:13

  
  
  
  
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