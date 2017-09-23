وزارة التجهيز تفتح طلب عروض لإعداد صور جوية رقمية لـ25 مدينة وخرائط رقمية لـ35 مدينة

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها السبت، أن طلب العروض الموجه الى المهندسين المتخصصين والمؤسسات الوطنية المختصة او مجموعات المؤسسات المتخصصة يتضمن اجمالا اعداد صور رقمية لـ 25 مدينة تقدر مساحتها الاجمالية ب 128 ألف هكتار ويشمل اعداد الخرائط الرقمية لـ35 مدينة تبلغ مساحتها 115 ألف هكتار.
ووزعت الوزارة طلب العروض على 5 اقساط يشمل الأول إعداد خرائط رقمية لـ10 مدن وهي الكاف، القصرين، سبيطلة، سبيبة، القيروان ،سبيخة، المروج، فوشانة، منوبة ودوار هيشر فيما يشمل القسط الثاني إعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ5 مدن وهي بن قردان وجرجيس ومدنين وتوزر والصمار.
ويشمل القسط الثالث إعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ9 مدن وهي المكنين وطبلبة وتبان بوضر والشابة وسيدي عبيد وسيدي علي بن عون وقابس وغنوش وقفصة.
ويتعلق القسط الرابع بإعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ6 مدن وهي سيدي الهاني والقصيبة والثريات والمسعدين ودار شعبان الفهري وقربة وزغوان في حين يتعلق القسط الخامس بإعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ05 مدن وهي مكثر ومجاز الباب ونبر والقصور والدهماني.
Publié le:2017-09-23 19:02:51
Par:mandhouj (France )
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