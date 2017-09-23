Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Leilat Hob  
Economie

وزارة التجهيز تفتح طلب عروض لإعداد صور جوية رقمية لـ25 مدينة وخرائط رقمية لـ35 مدينة

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، السبت، عن فتح طلب عروض لانجاز صور جوية رقمية لـ25 مدينة وخرائط رقمية لـ35 مدينة تنتهي اجاله بحلول العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 على ان تختار الوزارة العرض المالي الذي يلائم الادارة عند فتح هذه الطلبات بشكل علني في اليوم ذاته.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها السبت، أن طلب العروض الموجه الى المهندسين المتخصصين والمؤسسات الوطنية المختصة او مجموعات المؤسسات المتخصصة يتضمن اجمالا اعداد صور رقمية لـ 25 مدينة تقدر مساحتها الاجمالية ب 128 ألف هكتار ويشمل اعداد الخرائط الرقمية لـ35 مدينة تبلغ مساحتها 115 ألف هكتار.


ووزعت الوزارة طلب العروض على 5 اقساط يشمل الأول إعداد خرائط رقمية لـ10 مدن وهي الكاف، القصرين، سبيطلة، سبيبة، القيروان ،سبيخة، المروج، فوشانة، منوبة ودوار هيشر فيما يشمل القسط الثاني إعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ5 مدن وهي بن قردان وجرجيس ومدنين وتوزر والصمار.
ويشمل القسط الثالث إعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ9 مدن وهي المكنين وطبلبة وتبان بوضر والشابة وسيدي عبيد وسيدي علي بن عون وقابس وغنوش وقفصة.
ويتعلق القسط الرابع بإعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ6 مدن وهي سيدي الهاني والقصيبة والثريات والمسعدين ودار شعبان الفهري وقربة وزغوان في حين يتعلق القسط الخامس بإعداد صور جوية رقمية وخرائط رقمية لـ05 مدن وهي مكثر ومجاز الباب ونبر والقصور والدهماني.

Publié le:2017-09-23 19:02:51

  
  
  
  
cadre-3440211ac82060c1d9bc0ee476159e73-2017-09-23 19:02:51





0 de 0 commentaires pour l'article 148092



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148092 455|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires