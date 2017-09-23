إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة قرب سواحل المنستير

وأوضح النفاتي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن وحدات الحرس البحري ضبطت المجموعة المشار إليها آنفا قرب سواحل المنستير على متن مركب محركه محل سرقة وصادرة في شأنه برقية تفتيش لفائدة مركز الحرس البحري بالمنستير، على حد قوله.
وبيّن أن الشبان الخمسة هم من أصيلي ولايات المنستير، وسوسة، والقيروان/ وقفصة، وقد تم العثور عليهم في صحة جيّدة، مشيرا إلى أن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني تعهدت بالتحري مع أفراد المجموعة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
Publié le:2017-09-23 14:17:27
Par:Abid_Tounsi (United States )
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