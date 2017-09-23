حجز شاحنة محملة بكميات هامة من السجائر المهربة في تطاوين
Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت، اليوم السبت، احدى دوريات الحرس الوطني بتطاوين من ضبط وحجز شاحنة محملة بكميات هامة من السجائر المهربة، كانت متجهة نحو الشمال، حسب ما افاد به مصدر أمني مراسل (وات) في الجهة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيقاف سائق الشاحنة على ذمة التحقيق، وتقدير قيمة المحجوز الذي بلغ باعتبار الشاحنة 500 الف دينار، مشيرا إلى أن السجائر المهربة كانت مخبأة تحت حمولة من الجبس، تم التزود بها من احدى وحدات الجبس بتطاوين، على حد قوله.
Publié le:2017-09-23 13:56:16
cadre-cabe1ab9696c32bd05731abf40e6ffd0-2017-09-23 13:56:16
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur:صفاقس: قريبا تركيز مُجسم ساحر الجيلين حمادي العقربي