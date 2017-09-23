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Sport

التونسي اشرف الزواوي بطلا للعالم في الكرة الحديدية الطويلة

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - توج التونسي أشرف الزواوي ببطولة العالم في الكرة الحديدية الطويلة التي تستضيفها الدار البيضاء من 17 الى غاية 24 سبتمبر الجاري اثر فوزه في الدور النهائي لاختصاص الرمي والتهديف اليوم السبت على السلوفيني ديجان دونيجيتش بنتيجة 28-20.

وكان الزواوي تاهل الى نصف النهائي على حساب على الاسترالي دانيال سمسا 28-23 كما ازاح في الدور ربع النهائي الايطالي دانيال غروسي في ربع النهائي 26-20.
ر/إص



Publié le:2017-09-23 13:51:10

  
  
  
  
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