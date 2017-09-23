Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Wayak  
Politique

على العريض يعبر عن الامل في ان تراجع الجبهة الشعبية مواقفها وتقترب من الوسطية

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - أعرب نائب رئيس حركة النهضة علي العريض عن أمله في ان" تراجع الجبهة الشعبية مواقفها للاقتراب اكثر من الوسط بهدف مزيد ضمان استقرار تونس"، مشددا على ان الوسطية هي الملاذ لإنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا واعتبر، مساء الجمعة في تصريح لمراسلة (وات) على هامش انطلاق أشغال مجلس شورى الحركة بمدينة الحمامات، ان الحركة بمثابة القاطرة وسط التيارات الاسلامية من حيث الوسطية والتجديد والأصالة والمعاصرة ولاينافسها أحد في ذلك//وفق توصيفه.

وأشار الى قيام بعض احزاب المنظومة القديمة بمراجعات في ظل الدستورالجديد للتخلص من النظرة الاستئصالية الإقصائية ضد حركة النهضة وضد بعض الأحزاب اليسارية، معتبرا حركة نداء تونس من الاحزاب القريبة من النظام القديم وهي تتسم بالمرونة والوسطية على الرغم من وجود بعض الراديكاليين داخلها.


من جهة أخرى، قال العريض إن الحركة توفقت في سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان رؤساء الكتل سيجتمعون يوم الاثنين القادم للتوافق على رئيس الهيئة على ان يتم تزكيته لاحقا خلال الجلسة العامة، لافتا إلى ان هناك سبع مرشحين لرئاسة الهيئة وبين أن جدول أعمال هذه الدورة لمجلس الشورى التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام ستتضمن تحليل الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد والنظر في تقرير عمل المؤسسة التنفيذية وتعاطيها مع عدد من الملفات خلال الصائفة بالإضافة إلى مواصلة النظر في ملف الاصلاح في الحركة والمتمثل في تنزيل لوائح المؤتمر العاشر وأبرز في السياق ذاته ان تنفيذ اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر العاشر يتطلب فترة طويلة تمتد على أربع سنوات، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنظيم المؤتمرات الجهوية والمحلية واللقاءات التي تساعد على إفراز الهياكل المرشحة للبلديات القادمة.

Publié le:2017-09-23 10:55:39

  
  
  
  
cadre-a4a72105d37447734c2b1f36c1049d07-2017-09-23 10:55:39





0 de 0 commentaires pour l'article 148071



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148071 1331|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires