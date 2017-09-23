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Politique

الجهيناوي يلتقي نائب أمين عام الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة الإرهاب ويحضر اجتماعا في إطار أجندا التنمية المستدامة لعام 2030

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - تحادث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أمس الخميس بنيويورك على هامش الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف بمكتب مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورنكوف.

ونوّه الجهيناوي بالمناسبة، حسب بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، بإنشاء هذا المكتب الذي قال إن من شأنه أن يضفي مزيدا من النجاعة على آداء الهياكل الأممية في مجال دعم قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، وتعزيز دور المنظمة الأممية في هذا المجال.
ومن جهته أشاد فورنكوف بالخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال مكافحة الارهاب، مشيرا في هذا الخصوص إلى إمكانية تطوير مشاريع تعاون جديدة لمواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة هذه الآفة.


ومن ناحية أخرى، شارك الوفد التونسي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في اجتماع رفيع المستوى ترأسته كل من سويسرا والبرازيل وسيراليون بمشاركة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك، حول مبادرة تعزيز إقامة مجتمعات سلمية عادلة وشاملة في إطار تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد الوفد التونسي بالخصوص على الترابط الوثيق بين الحوكمة الرشيدة والتنمية، كما ذكر "بما تحقق من نجاحات في مسار الانتقال الديمقراطي وبالاصلاحات االحكومية في مجالات القضاء والادارة العمومية ومكافحة الفساد والرشوة والجباية والتعليم وغيرها"، حسب نص البلاغ.

وتعد تونس عضوا في هذه المبادرة مع دول عدة من بينها سويسرا والبرازيل وكندا وجورجيا وجمهورية تشيكيا وهولندا وقطر وكوريا الجنوبية والسويد والمملكة المتحدة.
وهي مبادرة ترمي إلى تعزيز التعاون بين الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص قصد ترسيخ السلم والعدالة ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

Publié le:2017-09-23 07:56:48

  
  
  
  
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