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Sport

والي بن عروس : 213 شخصا ممنوعون من دخول المنشآت الرياضية بالولاية

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - قرر والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي اليوم الجمعة اتخاذ قرار إداري يقضي بمنع 213 شخصا من دخول المنشآت الرياضية بولاية بن عروس ومتابعة مختلف الأنشطة المقامة فيها.

ويرتبط هذا الإجراء بمجموعة محددة من مثيري الشغب ممن ثبتت ممارستهم لهذه الأفعال وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير وتعلقت بهم محاضر إحالة على النيابة العمومية من أجل ارتكاب هذه الأفعال.


وقال الوالي، في تصريح لـ(وات)، إن هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم سيمنع على هؤلاء المحددين بهوياتهم من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية والملاعب بولاية بن عروس مرجع إشرافه وستتولى الأجهزة الأمنية إبلاغهم بهذا القرار مهما كان مقر إقامتهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيطبق على المحددين بالقائمة مهما كان انتماؤهم الجمعياتي.

وأوضح الوالي أنه اتخذ هذا القرار استنادا إلى قانون الطوارئ ساري المفعول وبمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2017 المؤرخ في 14 جوان 2017 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ وإلى ما يتيحه الأمر عدد 30 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ وخاصة الفصل الرابع منه والذي يتيح للوالي في إطار اختصاصه الترابي تنظيم تحركات الأشخاص ومنع إقامتهم في مناطق محددة.
وتضم ولاية بن عروس، بالخصوص، المدينة الرياضية برادس وهي من أكبر المنشآت الرياضية في تونس، وتخوض فيها المنتخبات الرياضية وفرق العاصمة، على غرار الترجي الرياضي والنادي الافريقي أغلب مبارياتها.

Publié le:2017-09-22 22:11:35

  
  
  
  
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