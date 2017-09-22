وزارة الشؤون الدينية توضح بشأن النقص المسجّل في منح بعض الإطارات المسجدية

Vendredi 22 Septembre 2017



بــاب نــات - أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن النقص المسجّل في منح بعض الإطارات المسجدية المتفرغين للعمل بالمعالم الدينية خلال شهر سبتمبر 2017 وخاصة بالنسبة للمباشرين لأكثر من خطة، يعود إلى "بعض الصعوبات الواقعية والتقنية" التي نتجت على إثر تطبيق الزيادة الأخيرة للأجر الأدنى المضمون نظام 40 ساعة.



وبينت الوزارة، في بلاغ لها يوم الجمعة، أن هذه الصعوبات حتمت الاقتصار على الأجر الأدنى المضمون بقطع النظر عن عدد الخطط المضطلع بها وذلك بصفة وقتية إلى حين تجاوز هذه الإشكاليات فـي أسرع وقت ليـتم بموجبه تـحيين المنحة المسداة وتسوية جميع الوضعيات وتـسديد المبالغ التي قد تكون نقـــصت وفق الإجراء الظرفـي الحالي.

وجددت الوزارة التأكيد على حرصها الشديد على تحسين وضعية إطاراتها المسجدية واستكمال إجراءات التغطية الاجتماعية.







Publié le:2017-09-22 20:50:40

