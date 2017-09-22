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Economie

انتعاشة قطاع السياحة بولايتي جندوبة والكاف خلال الاشهر الـثمانية الاولى من سنة 2017

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - ذكر المندوب الجهوي للسياحة بولايتي جندوبة والكاف هشام المحواشي اليوم الجمعة، أن القطاع عرف نقلة هامة خلال هذه السنة على مستوى عدد الزوار وكذلك الليالي المقضاة، حيث ارتفع عدد الزائرين بـ9ر48 بالمائة وشهد عدد الليالي المقضاة أيضا ارتفاعا بـ9ر55 خلال الاشهر الـ8 الاولى من السنة الجارية، مقارنة بالسنة المنقضية في نفس القترة.

واعتبر، خلال اجتماع المجلس الجهوي للسياحة المنعقد بمقر ولاية الكاف ، أن عدد الزوار والليالي المقضاة المسجلة، خلال الاشهر الثمانية الأولى لسنة 2017، يساوي كامل العدد الذي تم تسجيله على مدى سنة 2016 وهو ما سيجعل الموسم الحالى واعدا على عدة أوجه، وفق تقديره.
ودعا المشاركون ، خلال الاجتماع، إلى الإسراع بتركيز الإدارة الجهوية لمندوبية السياحة بالكاف وإلى العناية بمختلف المعالم الأثرية والتاريخية لتوظيفها لدعم السياحة البيئية والإيكولوجية بالجهة.

وقد شدد بعض المشاركين على ضرورة استغلال كل الدراسات التي تم إنجازها في مجال النهوض بالسياحة الثقافية والبيئية لتنشيط القطاع السياحي الذي عرف خلال هذه السنة تطورا هاما بكامل ربوع الشمال الغربي خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة.

Publié le:2017-09-22 20:33:27

  
  
  
  
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