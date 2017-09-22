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Economie

تونس تنتخب عضوا بمجلس المنظمة الدولية للمواصفات لمدة 3 سنوات

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - انتخبت تونس عضوا لمدة 3 سنوات بمجلس المنظمة الدولية للمواصفات وذلك خلال الجلسة العامة الاربعون للمنظمة الدولية للمواصفات المنعقدة بالعاصمة الالمانية برلين من 18 الى 20 سبتمبر 2017، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الجمعة.

وأوضح المعهد ، في ذات البلاغ ، ان مديرته العامة امال بن فرحات ستمثل تونس صلب مجلس المنظمة بداية من عام 2018 وستمكن العضوية المعهد من المشاركة في اعداد سياسات المنظمة الدولية في مجال المواصفات مع الاخد بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لتونس، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2017-09-22 19:17:44

  
  
  
  
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