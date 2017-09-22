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Economie

الطاهر الطاهري: القبول بمبدا احداث وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي بضيعة ''ستيل'' بجمنة

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أكّد رئيس جمعية حماية واحات جمنة، الطاهر الطاهري، مساء اليوم الجمعة، أنّ الجمعية قبلت بمبدأ إحداث تعاضدية للانتاج الفلاحي تشرف على تسيير ضيعة "ستيل" التي استردّها الاهالى منذ سنة 2011 من المستثمر الذي كان يتسوّغها، وذلك إثر اللقاء الاعلامي الذي انتظم صباح اليوم بدار الشباب بالجهة بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري للتباحث حول مقترح الوزارة بتشكيل الوحدة التعاضدية، معتبرا أنها ستمكّن من التوصّل الى حلّ لاشكالية متواصلة منذ سبع سنوات .

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذا اللقاء الاعلامي مكّن من التقريب في بعض وجهات النظر بين أهالي جمنة ووزارة الفلاحة التي طرحت مقترح تشكيل الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي مع ترك باب الحوار مفتوحا حول بعض النقاط التي يمكن مزيد التعمق في النقاش حولها.


بيّن أن قبول جمعية حماية واحات جمنة التي تشرف على تسيير ضيعة ستيل بتفويض من الاهالي سيتمّ توثيقه في بيان سيتمّ توجيهه الى وزارة الفلاحة ويتضمّن أيضا دعوة لأن تكون هذه الوزارة الضامن للمسار الانتقالي الذي سيتواصل سنتين الى حين تنقيح القانون المنظّم لطريقة استغلال وتسيير الوحدات التعاضدية وصدور قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي على أن تواصل الجمعية تسيير هذه الضيعة طيلة هذه الفترة التي تبتدأ بخطوة تعبّر عن حسن النيّة تقوم عبرها الدولة برفع بطاقة الإلزام على الحساب البنكي لجمعية حماية واحات جمنة وعلى الحساب البنكي للتاجر الذي اقتنى صابة تمور الموسم الفارط بواحة ستيل.

ودعا وزارة الفلاحة الى البحث في كيفية اعطاء صلاحية أكبر للهيئة الرقابية التي ستتكون من أعضاء جمعية واحات جمنة وعدد من أهالي المنطقة لمراقبة الوحدة التعاضدية ، مبيّنا ضرورة أن تتولى الوزارة دعم ومرافقة هذه الوحدة عبر تنويع الانتاج الفلاحي بهذه الضيعة وتكثيفه من أجل النهوض بعائداتها.

Publié le:2017-09-22 19:10:22

  
  
  
  
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