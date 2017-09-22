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Politique

وزير التنمية يتباحث مع نائبة عن سيدي بوزيد مدى تقدم بعض المشاريع التنموية بالجهة

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري ظهر اليوم بمقر الوزارة بحياة عمري عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية سيدي بوزيد ولطفي حمدي الرئيس المدير العام لأسواق الإنتاج بالوسط.

وتناولت المقابلة بالدرس مدى تقدم الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع سوق الإنتاج بسيدي بوزيد، حيث تم تقديم طلب تمويل لهذه الدراسة في إطار التعاون الدولي.


وبينت النائبة حياة عمري أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة باعتباره من أهم المشاريع التي تنتظرها الجهة، كما ذكّر الرئيس المدير العام أن هذا المشروع يعد مشروعا نموذجيا وواعدا تبلغ قيمة استثماراته التقديرية ما يناهز 20 مليون دينار، سيوفر قرابة 700 موطن شغل مباشر بالإضافة إلى ما يمكن أن يضفيه من ديناميكية اقتصادية وتجارية على الجهة وكذلك الجهات المجاورة.

وأكد زياد العذاري بالمناسبة حرص الوزارة على دعم المشروع لما له من دور في دفع التنمية بسيدي بوزيد بصفة خاصة وخلق حركية مميزة بجهة الوسط ككل تساعد على التخفيض من مستوى البطالة عبر تطوير القطاعات، الفلاحية، والصناعات التحويلية، معربا عن استعداده وحرصه مع الهياكل المعنية بالوزارة للتسريع مع الشركاء الدوليين في دراسة الطلب المقدم بما يمكن من توفير الاعتمادات الضرورية لإنجاز دراسة المشروع في أفضل الآجال.

Publié le:2017-09-22 14:36:46

  
  
  
  
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