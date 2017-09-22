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Sport

مباراة اياب ربع النهائي (الترجي/الاهلي المصري) - بلاغ مروري لادارة شرطة المرور

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - بمناسبة مقابلة اياب الدور ربع النهائي لكاس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي ستقام غدا السبت انطلاقا من الساعة 19 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري اعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فايسبوك في بلاغ اليوم الجمعة عن اتخاذ الإجراءات التالية : أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق معرض "ب س ب" ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 15.00 إلى الساعة 23.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 15.00 وغلقها على الساعة 18.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.


ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان.

رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.
خامسا: تؤكد وزارة الداخلية (إدارة شرطة المرور) على إحترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
سادسا: يمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) وفي صورة عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لا يمكن الدخول إلى الملعب.

Publié le:2017-09-22 15:32:11

  
  
  
  
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