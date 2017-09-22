مباراة اياب ربع النهائي (الترجي/الاهلي المصري) - بلاغ مروري لادارة شرطة المرور

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 15.00 وغلقها على الساعة 18.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان.
رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.
خامسا: تؤكد وزارة الداخلية (إدارة شرطة المرور) على إحترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
سادسا: يمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) وفي صورة عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لا يمكن الدخول إلى الملعب.
Publié le:2017-09-22 15:32:11
Par:jamelel2002 (Tunisia )
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