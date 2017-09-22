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Politique

الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة ينوه بنجاح رئاسة تونس في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن الدولي

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - نوّه الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك اول امس الأربعاء بالتقدم الذي حققته تونس في مسار الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن نجاحها واشعاعها في هذا المجال يعد مثالا يحتذى به كما ثمن لاجاك خلال لقاء بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة تونس للمفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية، واصفا إياها بالـ"ناجحة" وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
ودعا تونس إلى دعم برنامجه خلال فترة رئاسته للجمعية العامة، وخصوصا في ما يتعلق باعتماد الميثاق العالمي للهجرة في عام 2018، وعقد مؤتمر قمة رفيع المستوى بشأن السلام والوقاية.

كما تطرق الجانبان الى أولويات الرئيس الجديد للجمعية العامة، والمتمثلة خصوصا في السلام والهجرة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإصلاح منظومة الأمم المتحدة.


من جانبه أكد الوزير على الأهمية التي توليها تونس لمنظومة الأمم المتحدة مشيرا إلى أنها تظل الإطار الأمثل لمناقشة القضايا الدولية الحاسمة مثل السلام والأمن والتنمية والهجرة موجها لرئيس الجمعية العامة الجديد دعوة لزيارة تونس من أجل الوقوف على مختلف أوجه التقدم والإصلاحات التي أجريت منذ عام 2011 في اطار مسار الانتقال الديمقراطي.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق "بيتر طمسون" أبلغ أواخر شهر أكتوبر 2016 الدول الأعضاء في المنظمة الأممية تعيين تونس ممثلة في السفير المندوب الدائم لبلادنا لدى منظمة الامم المتحدة محمد خالد الخياري، لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت الأربعاء 31 ماي 2017، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك رئيسا لها لمدة سنة، وقد تولى مهامه في سبتمبر 2017 ليرأس الدورة 72 للجمعية العامة.

Publié le:2017-09-22 15:06:35

  
  
  
  
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