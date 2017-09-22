وقفة احتجاجية لعدد من الصحفيين الذين تم الاستغناء عن العمل معهم بإذاعة ''الكرامة'' بسيدي بوزيد

وبين عبد الوهاب بكاري (صحفي سابق بإذاعة الكرامة) في تصريح لمراسل (وات)، انه تعرض مع حوالي 10 اخرين من زملائه منذ انطلاق بث الإذاعة في اوت 2011 الى "ضغوطات مختلفة من قبل الوكيل الحالي للإذاعة أدت الى طردهم منها تباعا".
وأشار الى وجود "سوء تسيير في المؤسسة جعلها مهددة بالإفلاس والغلق، إضافة الى تعمد طرد عدد من الموظفين والصحافيين والتأخر في تسديد الأجور واستعمال سياسة المحاباة مع غياب التجهيزات الضرورية للعمل".
وقد طالب المحتجون برد الاعتبار لهم واسترجاع حقوقهم المادية والمعنوية ومساندة العاملين بإذاعة الكرامة لتسهيل أدائهم لرسالتهم.
شوقي/باشا
Publié le:2017-09-22 13:44:07
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:تهديدات بالقتل للاعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان