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Politique

تونس تتكفل بتأمين إجلاء التونسيين المتضررين من الإعصار بجزيرة ''سان مارتن''

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، مساء الخميس، أنه تقرر على إثر الإعصار الذي اجتاح جزر البحر الكاراييبي، أن تتكفل الدولة بتأمين إجلاء المواطنين التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في غضون الساعات القادمة من جزيرة "سان مارتن".

وأضافت الوزارة، في بلاغ أصدرته يوم مساء الخميس، أنها على إثر هذا الإعصار حرصت على متابعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة بالمنطقة وخصوصا جزيرة "سان مارتان" والاطمئنان على سلامة أفرادها، كما تولت عبر بعثاتها الدبلوماسية الدبلوماسية بالخارج التنسيق والتواصل مع التونسيين القاطنين بالجزيرة المنكوبة للوقوف على أوضاعهم في هذه الظروف الصعبة وبحث سبل مساعدتهم.



Publié le:2017-09-21 23:01:52

  
  
  
  
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