جيش البحر ينقذ 78 تونسيا غادروا السواحل التونسية خلسة نحو إيطاليا
Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، مساء اليوم الخميس، من انقاذ 78 مهاجرا غير شرعي من الجنسية التونسية (بينهم 2 ايناث)، على بعد 70 كم شرق سواحل مدينة الشابة، كانوا على متن قارب تعرض إلى عطب وتسرب للمياه.
وكانت هذه المجموعة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، غادرت أحد السواحل التونسية في اتجاه إيطاليا وظلت تائهة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليهم ونجدتهم.
وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس أين تلقوا الإسعافات الاولية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، بحسب ذات البلاغ.
Publié le:2017-09-21 22:59:33
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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