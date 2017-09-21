انطلاق أشغال وحدة تحلية مياه البحر بصفاقس سنة 2018

وتوقع خلال لقاء اعلامي نظمته الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، الخميس بصفاقس، حول "قطاع الدواجن، الواقع والافاق" ان تكون هذه الوحدة جاهزة موفى سنة 2020.
وبخصوص قطاع الدواجن، اقر وزير الفلاحة بان "قطاع الدواجن يمر بأزمة خانقة مردها التدابير الإستراتيجية الخاطئة التي اتخذت في شانه سابقا" مضيفا ان قطاع الدواجن هش ومبعثر وهو مايستوجب توحيد صفوف جميع المتدخلين في القطاع للخروج بخارطة طريق مشتركة وواضحة يتم طرحها على مجلس وزاري خاص بقطاع الدواجن في اقرب الآجال من اجل بلورة إستراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القطاع برمته".
واعتبر الطيب ان مشاكل قطاع الدواجن تتلخص في ثلاثة مسائل رئيسية وهي علاقة أهل القطاع بالقانون وعدم احترامه والالتزام به وغياب التضامن والتجانس بين أهل القطاع إضافة إلى علاقة أهل القطاع بالمجمع المهني المشترك الذي يبرزه ضعف عدد المنخرطين بالمجمع.
ودعا مهنيو القطاع إلى مزيد التضامن والتآزر في ما بينهم مع ضرورة التفكير كقطاع "وليس كحلقة في القطاع باعتبار أن قطاع الدواجن بقدر ما هو هش بقدر ما هو استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي التونسي" على حد قوله.
Publié le:2017-09-21 19:33:16
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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