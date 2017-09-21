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قرارات بالغلق الفوري لـ3 مؤسسات طفولة خاصة بولاية المنستير

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - أصدرت وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة، خلال شهر سبتمبر الجاري، قرارات بالغلق الفوري لـ3 مؤسسات طفولة خاصة ناشطة بولاية المنستير، وذلك لعدم توفرها على شروط الصحة والسلامة بما يهدد صحة الأطفال الذين يؤمونها، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة، نبيل ميلاد.
وأوضح ميلاد، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن قرارات الغلق شملت روضة أطفال بقصيبة المديوني لمخالفتها أحكام الفصل 29 من كرّاس شروط فتح رياض الأطفال، و روضة أطفال بالمكنين لمخالفتها لأحكام الفصلين 17 و29 من ذات كراس الشروط، الى جانب محضنة مدرسية بمنطقة الزامرين بالمكنين لمخالفتها الفصلين 15 و22 من كرّاس شروط فتح المحاضن المدرسية.



Publié le:2017-09-21 17:53:37

  
  
  
  
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