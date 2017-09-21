Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Shams El Assil  
Politique

وزير العدل يؤكد على ضرورة العمل المشترك بين المحامين والقضاة خدمة للمتقاضين وترسيخا لدولة القاون

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - ثمّن وزير العدل غازي الجريبي في كلمته بمناسبة اللقاء الذي نظمته مساء أمس الأربعاء، الهيئة الوطنية للمحامين احتفاء بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مثل هذه المناسبات التي تجمع ممثلي جناحي العدالة من قضاة ومحامين بما من شأنه أن يمهد إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق خدمة للمتقاضين وترسيخا لدولة القانون.

وأكد الجريبي، وفق بلاغ لوزارة العدل حرص الوزارة على إنجاح عمل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مكسبا هاما للمنظومة القضائية بالبلاد، مجددا التأكيد على التزام الوزارة بدعم هذه المؤسسة الدستورية وبتمكينها من الإمكانيات والوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في أفضل الظروف.
وذكّر الوزير بما تبذله الوزارة من جهود لتطوير البنية التحتية للمحاكم والارتقاء بظروف العمل بها، فضلا عن مشروع تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالمنظومة القضائية.

وقد حضر هذا اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من عمداء المحامين السابقين والقضاة ورجال القانون.
يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد تعثرا جليا رغم أن القانون ينص على وجوب انعقاد أولى جلساته بعد شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية (14 نوفمبر 2016) لانتخاب اعضائه كما أن صدور القانون المحدث للمجلس شهد بدوره تعطيلا كبيرا كما أثارت مسألة سد الشغورات في تركيبة المجلس والتي تهم القضاة المعينين بالصفة، لاحقا، جدلا واسعا في الأوساط القضائية.
في 14 ديسمبر 2016 أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دون اكتمال بقية أعضائه المعينين بالصفة، وفي 20 ديسمبر 2016 لم يتمكن المجلس من عقد أولى اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب القانونية.
أما اجتماع 29 ديسمبر 2016 الذي جرى بحضور 21 عضوا دون سد الشغورات الحاصلة في المجلس فقد خلف جدلا واسعا في الساحة القضائية، وصدر في 2 جانفي 2017حكم من المحكمة الإدارية يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عنه.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول رسميا في 28 أفريل 2017 بحضور 39 عضوا بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، وتم انتخاب رئيس ونائبيه.

Publié le:2017-09-21 14:03:56

  
  
  
  
cadre-7156b44185030267405585cf2db97875-2017-09-21 14:03:56





0 de 0 commentaires pour l'article 147986



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13049,0

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91654 DT        1$ =2,43999 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   868,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147986 301|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires