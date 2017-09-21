لجنة الصفقات العمومية في ولاية سوسة تنظر في اعلانات طلب العروض لعدد من المشاريع
Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمّ خلال اجتماع لجنة الصفقات العمومية لولاية سوسة المنعقد مساء يوم الاربعاء بمقر الولاية، النظر في إعلانات طلب العروض تتعلّق بعدد من المشاريع التي تعتزم السلط الجهوية انجازها في الفترة القادمة، حيث اتفق الحضور على اشهار طلب عروض المشروع الخاص باقتناء أجهزة طبية لأقسام مختلفة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بكلفة 8ر48 ألف دينار وتنفيذ أشغال بناء قسم الطب الباطني بنفس المستشفى بكلفة قدرها مليون و773 ألف دينار.
وقد تم الاتفاق، خلال هذا الاجتماع الذي أشرف عليه كاتب عام الولاية، شكري المبروك، الاعلان عن طلب عروض لمشروع تعبيد وصيانة الطرقات في مدينة حمام سوسة بكلفة تناهز 3 ملايين و133 الف دينار وكذلك لمشروع تهيئة وتوسيع مركز التخييم السلوم ببوفيشة بكلفة قدرها 568 الف دينار.
ونظرت اللجنة في صفقة طلب عروض لمشروع تهيئة المبيت الجامعي الغزالي بمدينة سوسة بكلفة تناهز 33 ألف دينار وكذلك في صفقة طلب عروض مشروع بناء مركب الفنون الدرامية والركحية بسوسة بكلفة قدرها 753 الف دينار.
Publié le:2017-09-21 08:53:10
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Par:aymenS (Tunisia ) Par Mobile
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