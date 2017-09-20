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تسجيل حالات يشتبه في إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي صنف ''ج'' بالقيروان

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، طارق البرهومي، اليوم الاربعاء، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، بأنه تمّ تسجيل حالات لم يحدّد عددها يشتبه في إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي صنف "ج" في ثلاثة تجمّعات سكنية بقرية "المناسة" من معتمدية " حاجب العيون" من ولاية القيروان.

وأضاف أنه سيقع إخضاع هذه الحالات إلى التحاليل الضرورية من أجل التأكّد من هذه الاصابات بما أن هذه المنطقة تعتبر "منطقة موبوءة منذ فترة"، مضيفا أنه سيتمّ التكفّل بعلاجها في حال ثبوت الاصابات وشدّد على أن الحالات المتأكّد منها حاليا والمصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي صنف "ج" هي حالات قديمة وليست جديدة وهي محلّ متابعة من الهياكل الصحية بالمنطقة وتوجد فيها قائمة لدى وزارة الصحة.


وأوضح أن الاصابات التي يمكن أن تكون جديدة قد تكون ناجمة عن العدوى عن طريق الزواج أو الحمل أو نقل الدّم بما أن فيروس التهاب الكبد الفيروسي صنف "ج" لا ينتقل عن طريق اللّمس بل بواسطة الاتصال الجنسي او نقل الدم او من الام الى جنينها، مشيرا الى أن "الوضع تحت السيطرة" في هذه المنطقة وسيتم القيام بعمليات تحسيسية لحماية المتساكنين من هذا المرض، حسب قوله.

Publié le:2017-09-20 17:54:47

  
  
  
  
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