Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Sert El Hob  
Régions

مساحة الفلاحة البيولوجية الخاضعة للمراقبة في قابس بلغت 400 هكتار إلى حدود أوت الماضي

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - بلغت المساحة الجملية للفلاحة البيولوجية الخاضعة لمراقبة المصالح الفلاحية في ولاية قابس، إلى حدود شهر أوت الفارط، 400 هكتار من بينها 30 هكتارا من الخضروات و130 هكتارا من الرمان و200 هكتار من الزياتين، وفق ما جاء في وثيقة أعدتها دائرة الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية .

وورد في ذات الوثيقة، التي تحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منها، أنه من المنتظر أن تتعزّز الفلاحة البيولوجية بالجهة، خلال الموسم الفلاحي الجديد، بمساحة إضافية تتوزع بين مناطق "المطوية" و"مطماطة" و"الحامة" و"دخيلة توجان" .


وتعمل هذه الدائرة على تطوير هذا النشاط الفلاحي بمعالجة الإشكاليات المطروحة فيه ومن بينها بالخصوص الترويج وفي هذا الإطار تركّز الدائرة جهودها على مزيد تكوين الفلاحين في هذا النشاط وتيسير مشاركتهم في المعارض الوطنية، حسب نص الوثيقة.

وأعدّت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في هذا الصدد، استراتيجية جهوية لدفع هذا النشاط الفلاحي الواعد تم الأخذ فيها بعين الاعتبار خصوصية الجهة المناخية والإمكانيات المتاحة على مستوى الموارد الطبيعية وتهدف إلى بلوغ 820 هكتارا من الزراعات والأشجار المثمرة والأعشاب الطبية في أفق 2020.

Publié le:2017-09-20 20:03:19

  
  
  
  
cadre-b125e3ff554c4d89e4d02b75a1d5aa91-2017-09-20 20:03:19





0 de 0 commentaires pour l'article 147964



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13049,0

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91654 DT        1$ =2,43999 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   868,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147964 313|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires