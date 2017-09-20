مساحة الفلاحة البيولوجية الخاضعة للمراقبة في قابس بلغت 400 هكتار إلى حدود أوت الماضي

وورد في ذات الوثيقة، التي تحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منها، أنه من المنتظر أن تتعزّز الفلاحة البيولوجية بالجهة، خلال الموسم الفلاحي الجديد، بمساحة إضافية تتوزع بين مناطق "المطوية" و"مطماطة" و"الحامة" و"دخيلة توجان" .
وتعمل هذه الدائرة على تطوير هذا النشاط الفلاحي بمعالجة الإشكاليات المطروحة فيه ومن بينها بالخصوص الترويج وفي هذا الإطار تركّز الدائرة جهودها على مزيد تكوين الفلاحين في هذا النشاط وتيسير مشاركتهم في المعارض الوطنية، حسب نص الوثيقة.
وأعدّت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في هذا الصدد، استراتيجية جهوية لدفع هذا النشاط الفلاحي الواعد تم الأخذ فيها بعين الاعتبار خصوصية الجهة المناخية والإمكانيات المتاحة على مستوى الموارد الطبيعية وتهدف إلى بلوغ 820 هكتارا من الزراعات والأشجار المثمرة والأعشاب الطبية في أفق 2020.
Publié le:2017-09-20 20:03:19
Par:mandhouj (France )
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