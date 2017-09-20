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المدرسة السياحية بتوزر تعرف صعوبة في استقطاب المتكونين متأثرة بوضع القطاع السياحي

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - تشكو المدرسة السياحية بتوزر منذ سنوات من ظاهرة عزوف الشباب عن التكوين السياحي، متأثرة في ذلك بوضع القطاع السياحي في منطقة الجنوب الغربي وأساسا بولاية توزر، حيث يعرف القطاع ركودا وضعف اقبال السياح على المنطقة، وغلق مجموعة من الوحدات الفندقية، وفق ما ذكره مدير المدرسة البشير التهامي.

وبين التهامي في تصريح لمراسلة (وات) أن "افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2017/2018 بالمدرسة تعرف صعوبة، حيث لم يلتحق أغلب المتكونين رغم انطلاق التكوين منذ 18 سبتمبر"، واضاف انه "من المنتظر أن يتم تجاوز هذا الظرف بداية من الأسبوع المقبل".
وبين ان "عدد المتكونين الجدد لهذه السنة بلغ 54 متكونا، بتحسن ملحوظ بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تم قبول 40 متكونا جديدا، في حين توفر المدرسة 60 فرصة تكوين جديدة سنويا في أربعة اختصاصات".


ويبرز عزوف الشباب على التكوين السياحي جليا "في اختصاصات دون غيرها على غرار الطبخ وخدمات الطوابق، رغم التشغيلية العالية للاختصاصين، حيث تتولى إدارة المدرسة توفير فرص شغل لخريجيها سواء في الجهة أو خارجها، مقابل اقبال الشبان على اختصاص المرطبات وهو اختصاص غير مشغل باستثناء بعث المشاريع الخاصة"، وفق تأكيد المصدر ذاته.
واشار التهامي الى أنه "تم انجاز حملة دعائية للمدرسة منذ شهر أفريل 2017، بهدف استقطاب متكونين جدد والتعريف بمزايا التكوين وآفاقه انطلقت بأيام تحسيسية إعلامية في المعاهد لفائدة التلاميذ تلتها مراسلة مكاتب التشغيل في 20 ولاية بغرض تعليق بلاغ التكوين وبث البلاغ في عدد من وسائل الاعلام، انتهت في شهر أوت الماضي بحملة ميدانية في ولايات توزر وقفصة وقبلي، تم خلالها توزيع مطويات تعرف بالمدرسة والاختصاصات التي توفرها في فضاءات عامة".

Publié le:2017-09-20 15:38:46

  
  
  
  
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