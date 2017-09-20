قسم الجراحة بمستشفى الماطري باريانة مهدد بالغلق لعجز صندوق ''الكنام'' عن تسديد مستحقات المرضى لفائدته

واكدت بن عياد ان "الوضعية الحرجة" لمستشفى محمود الماطري "تستدعي تدخلا سريعا لاسيما على مستوى قسم الجراحة الذي يؤمن سنويا اكثر من ثلاثة الاف عملية لمرضى من ولاية اريانة ومن ولايات الشمال الغربي على غرار الكاف وجندوبة"، واشارت الى ان "90 بالمائة منهم من منخرطي الصندوق الوطني للتامين على المرض".
وطالب نواب الشعب عن ولاية اريانة من جانبهم بضرورة عقد مجلس جهوي للصحة في اسرع وقت لتدارس اشكاليات القطاع الصحي بالجهة، وايجاد حلول عاجلة لمستشفى محمود الماطري الذي يمثل منارة صحية باقليم تونس الكبرى، حيث تم التاكيد على اهمية تجاوز الاشكاليات المادية وتفادي النقص الحاصل في الادوية وفي طب الاختصاص ومنها الغدد وطب النساء والعيون وتحسين قسم الاستعجالي.
Publié le:2017-09-20 10:58:45
Par:BenMoussa (Tunisia )
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