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Economie

المؤسسات الالمانية مهتمة بسوق طاقة الرياح في تونس

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - أكد مدير عام الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة، مارتان هانكلمان، اهتمام المؤسسات الالمانية بسوق طاقة الرياح في تونس داعيا الى استغلال مخزون الطاقات المتجددة في البلاد.

وابرز هانكلمان خلال ندوة حول "طاقة الرياح في تونس" انتظت الثلاثاء بالعاصمة، على هامش زيارة يؤديها حاليا وفد من رجال الاعمال الالمانيين الناشطين في قطاع طاقة الرياح (من18 الى 22 سبتمبر)، توفر فرص هامة للتعاون بين المؤسسات الالمانية والتونسية في هذا المجال، وفق بلاغ اصدرته الغرفة، الثلاثاء.
ومن جهته، ابرز وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور ان تونس تعمل حاليا على ارساء مناخ اعمال جذاب يرمي الى استقطاب المستثمرين الاجانب.

كما اكد سفير المانيا بتونس، اندرياس راينيك، حرص بلده على المساهمة في مساندة الانتقال الطاقي في تونس، وفق نص البلاغ.
ويشار الى ان هذه الندوة، تندرج في اطار برنامج النهوض بالطاقة الذي اطلقته الوزارة الفدرالية الالمانية للاقتصاد والطاقة بالتعاون مع المركز الاقليمي للطاقة المتجددة بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسات التونسية.
وسيتم بمناسبة زيارة الوفد الالماني تنظيم لقاءات اعمال مع مؤسسات تونسية قصد استكشاف فرص تعاون جديدة.

Publié le:2017-09-19 17:50:25

  
  
  
  
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