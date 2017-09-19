القبض على عنصر تكفيري بسوسة

واوضحت الوزارة، أن الموقوف تعمّد تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو وصور على حسابه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي، يُشيد من خلالها بالجماعات الإرهابيّة ويُحرّض على الإرهاب، وينعت الوحدات الأمنيّة بنعوت مسيئة، فضلا عن تنزيل صور لبعض العناصر الإرهابيّة الخطيرة.
وأكدت انه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
Publié le:2017-09-19 14:18:09
Par:pele70 (Switzerland )
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