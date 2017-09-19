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القبض على عنصر تكفيري بسوسة

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، القبض على عنصر تكفيريي إعترف بالتحرّي معه بتبنيه للفكر التكفيري، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية.
واوضحت الوزارة، أن الموقوف تعمّد تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو وصور على حسابه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي، يُشيد من خلالها بالجماعات الإرهابيّة ويُحرّض على الإرهاب، وينعت الوحدات الأمنيّة بنعوت مسيئة، فضلا عن تنزيل صور لبعض العناصر الإرهابيّة الخطيرة.
وأكدت انه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".




Publié le:2017-09-19 14:18:09

  
  
  
  
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