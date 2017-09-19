رئاسة الحكومة: يوم 2 اكتوبر 2017 اخر اجل لتقديم مطالب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات -
ذكرت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء بانه يمكن لاعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الاحالة على التقاعد قبل ذلك التاريخ (بداية من غرة جانفي 2018) مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية على التقاعد، وذلك في اطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط احكام استثنائية للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
وأفادت في بلاغ لها انه تم ضبط اخر اجل لتقديم مطالب الاحالة على التقاعد قبل السن القانونية بالادارات الاصلية للمعنيين بالامر بتاريخ 2 اكتوبر القادم، مشيرة الى ان المشغل (الدولة او المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية او الجماعات المحلية) سيتكفل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة المتبقية لبلوغ المعني بالامر السن القانونية للاحالة على التقاعد.
Publié le:2017-09-19 14:08:43
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Par:pele70 (Switzerland )
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