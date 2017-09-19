رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية, شدّد رئيس الدولة خلال اللقاء على أهمية الدور التعديلي للهيئة لضمان سلامة السوق المالية وحماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية، مؤكدا على الدور المحوري لهيئة السوق المالية في التصدّي لجرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
من جهته، أفاد صالح الصايل في تصريح إعلامي أن اللقاء مثّل مناسبة لتقديم التقرير السنوي عدد 21 لنشاط هيئة السوق المالية خلال سنة 2016 والمتضمّن لأبرز مؤشرات السوق وبرامجها المستقبلية على ضوء المتغيرات في الساحة الاقتصادية والمالية الوطنية والعالمية.
وأبرز رئيس هيئة السوق المالية أن المؤشر المرجعي للبورصة شهد خلال سنة 2016 نموّا ب8.86% وأكّد على أهمية قطاع رأسمال التنمية.
Publié le:2017-09-19 13:47:42
Par:pele70 (Switzerland )
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