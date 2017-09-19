وقال علي العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك " نجح الرئيس في تبديد الإشاعات والشبهات التي تفنن البعض في الترويج لها ونجح في توضيح الرؤيا أي الأهداف والطريق إليها وما تحتاجه من تضحيات من الجميع .
واضاف العريض " الرئيس أكد بحواره موقعه كحام للدستور، للوحدة الوطنية ، للمرحلية أو الواقعية التي بدأ المتعجلون يضيقون بها ذرعا.
وختم العريض بالقول "ليس من الصدف أن تنجح سفينة تونس بامتياز في تجنب مطبات وعواصف كثيرة إقليمية ودولية وداخلية فضلا عن بعض خطوات التقدم في أكثر من مجال والتي نأمل أن تتسارع مستقبلا.
وكان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اعتبر أن حركة النهضة قامت بمجهود كبير في اتجاه "المدنية"، وأشار في هذا الخصوص إلى فصلها في مؤتمرها الأخير بين السياسي والدعوي، غير أنه قال إن ذلك غير كاف.
وأوضح الرئيس قايد السبسي، في حوار أجرته معه القناة الوطنية الأولى وبثته مساء يوم الاثنين في برنامج "نأتيك بالأخبار"، بخصوص عبارة "أخطأنا التقييم" أنه لم يقصد بها النهضة فقط بل أيضا أحزابا أخرى (دون أن يسميها) لم تكن قابلة لتشريك النهضة في الحكم.
وأضاف أن الحركة كان لديها إبان صياغة دستور الجمهورية الثانية سياسة مغايرة لما تقوم به اليوم بعد أن تراجعت وقامت بصياغة دستور دولة مدنية، مشيرا إلى أن قوله في وقت سابق أن الخيار كان في جلبها "للمدنية" تعلق بمرحلة ما قبل صياغة الدستور.
Publié le:2017-09-19 12:52:00
Par:moezz (Tunisia )
Sur: علي العريض مغازلا السبسي: الرئيس نجح في تبديد الإشاعات والشبهات التي تفنن البعض في الترويج لها