عماد الحمامي: الحكومة تقدمت في تنفيذ حزمة تعهداتها تجاه ولاية تطاوين وملتزمة باستكمالها

وأوضح الحمامي انه في اطار تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة الجهة، يوم 27 افريل 2017، سينطلق برنامج التكوين في مجال الطاقة موفى شهر أكتوبر 2017 مؤكدا " ان الاعتمادات الإضافية البالغة 80 مليون دينار التي سيتم تخصيصها للولاية ستكون في إطار صندوق الاستثمار والتنمية".
وحضر الاجتماع والي تطاوين عادل الورغي وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وعدد من ممثلي تنسيقية شباب تطاوين وممثلي منظمتي الشغل والاعراف.
يذكر ان ولاية تطاوين شهدت احتاجات مطلع العام الجاري امتدت لاشهر ادت الى توقف انتاج النفط ببعض الحقول وتعطل عمل الشركات البترولية مما دفع الحكومة الى اطلاق سلسلة مفاوضات مع المعتصمين والمجتمع المدني انتهت الى الاتفاق على حزمة مطالب تشغيلية وتنموية.
Publié le:2017-09-18 19:54:26
Par:sinbad (Qatar )
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