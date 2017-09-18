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عماد الحمامي: الحكومة تقدمت في تنفيذ حزمة تعهداتها تجاه ولاية تطاوين وملتزمة باستكمالها

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي، الاثنين، " ان الحكومة تقدمت فى تنفيذ مختلف قرارتها تجاه ولاية تطاوين من خلال اعلان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين منذ يومين عن النتائج الأولية لانتداب 1200 عون و300 إطار والاعداد لانتداب 500 شخص بالشركات البترولية خلال نوفمبر 2017 وأكد الحمامي، خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة القرارات الحكومية لفائدة ولاية تطاوين، سعي الحكومة الى تنفيذ حصص الانتدابات في الشركات البترولية لشهر جويلية 2017 مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية ستواصل تنفيذ كل القرارات التي تم الإعلان عنها لفائدة الجهة .

وأوضح الحمامي انه في اطار تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة الجهة، يوم 27 افريل 2017، سينطلق برنامج التكوين في مجال الطاقة موفى شهر أكتوبر 2017 مؤكدا " ان الاعتمادات الإضافية البالغة 80 مليون دينار التي سيتم تخصيصها للولاية ستكون في إطار صندوق الاستثمار والتنمية".


وحضر الاجتماع والي تطاوين عادل الورغي وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وعدد من ممثلي تنسيقية شباب تطاوين وممثلي منظمتي الشغل والاعراف.
يذكر ان ولاية تطاوين شهدت احتاجات مطلع العام الجاري امتدت لاشهر ادت الى توقف انتاج النفط ببعض الحقول وتعطل عمل الشركات البترولية مما دفع الحكومة الى اطلاق سلسلة مفاوضات مع المعتصمين والمجتمع المدني انتهت الى الاتفاق على حزمة مطالب تشغيلية وتنموية.

Publié le:2017-09-18 19:54:26

  
  
  
  
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