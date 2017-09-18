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تدشين ''ساحة المعرفة'' في المنستير بمناسبة العودة المدرسية و الجامعية 2017-2018

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - تم، اليوم الاثنين، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2017-2018 ، تدشين "ساحة المعرفة " الواقعة في مفترق تقاطع شارعي فطومة بورقيبة وابن سينا في المنستير والتي أنجزت ضمن الاحتفال بمرور 130 سنة على تأسيس بلدية المنستير.

وتقع "ساحة المعرفة"، التي دشّنها والى الجهة، عادل الخبثاني، قرب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعهد العالي للصحة والمدرسة الإعدادية علي بورقيبة ومعهد شارع فطومة بورقيبة وتقع كذلك في محيط المعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمعهد العالي لمهن الموضة وجامعة المنستير ومعهد بورقيبة ومبيت 3 أوت والحي الجامعي فطومة بورقيبة والمدرسة الإبتدائية الهادي النعمان والمدرسة الإعدادية النموذجية، ويجسّد المعلم التذكاري الذي وقع تركيزه في ساحة المعرفة كتابين وشمعة وقلم حبر.


وأوضح رئيس النيابة الخصوصية للبلدية ، نبيل حميدة، أنّ هذه الساحة تأتي لمزيد ترسيخ قيمة العلم والمعرفة خاصة و أنّ مدينة المنستير تعدّ قطبا جامعيا هامّا يستقطب سنويا أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.
وتندرج عملية تهيئة هذا المفترق ضمن تجميل مداخل المدينة والساحات العامة بها بالتعاون مع الخواص والمستثمرين، حيث تكفّل أحد المستثمرين بتهيئتها وإنجاز هذا المعلم التذكاري وسبق أن تولّى صاحب فضاء تجاري بتهيئة المفترق الدائري بالمدخل الجنوبي لمدينة المنستير ، مشيرا إلى أنّ بلدية المنستير تلقت عدة مطالب من مستثمرين آخرين عبّروا عن استعدادهم لتهيئة البعض من مفترقات الطرقات للمساهمة في تجميل المدينة.

Publié le:2017-09-18 20:07:50

  
  
  
  
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