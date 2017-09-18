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الحزب الدستوري الحر يدين ''إقصاءه'' من حضور إجتماع هيئة الإنتخابات

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره ما وصفه ب"الوضع الضبابي" الذي يخيم على المشهد الإنتخابي خلال الأيام الفارطة والناجم، حسب نص بيان أصدره الحزب اليوم الإثنين، عن "الإرتجال والتذبذب في اتخاذ القرارات، نظرا لضعف الدولة وتحكم الهيئات المستقلة في المسائل المصيرية للبلاد طبق أهواء أعضائها وصراعاتها الداخلية".

كما أدان الحزب الدستوري الحر ما اعتبره "إقصاءه" من حضور الإجتماع الذي دعت إليه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على إثر التوجه نحو تأجيل الإنتخابات البلدية والذي دعي إليه ممثلون عن الأطراف المتدخلة في المسار الإنتخابي والأحزاب السياسية، "للإعلان اليوم الإثنين، عن التأجيل والإتفاق على موعد جديد".
وأشار البيان أيضا إلى إقصاء الحزب "رغم أنه مكون قانونا ومعلوم المقر وممثل في مختلف جهات البلاد ويعد آلاف المنخرطين، مما يدل على عدم استقلالية هيئة الإنتخابات وعدم شفافية تعاملها مع مختلف مكونات المشهد السياسي".



Publié le:2017-09-18 13:20:20

  
  
  
  
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