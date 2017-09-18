فرقة الحرس الوطني بالكاف تداهم منزل مواطن قام باخفاء قذيفة حربية
Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات -
قامت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالكاف يوم امس الاحد بمداهمة منزل احد متساكني منطقة سيدي خيار معتمديّة نبر ولاية الكاف على اثر توفر معلومات مفادها إخفاء أحد متساكني المنطقة لقذيفة حربيّة والاحتفاظ بها دون إعلام المصالح الأمنيّة.
واشار بلاغ صادرعن وزارة الداخلية انه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة مع الفرقة المذكورة و تفتيش منزل المعني تمّ العثور على هذه القذيفة وبالتحرّي معه إعترف بأنه عثر عليها أثناء عمله بحضائر الغابات باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "مسك ذخيرة دون رخصة".
Publié le:2017-09-18 11:01:07
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Par:hindir ( ) Par Mobile
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