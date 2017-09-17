أحزاب وجمعيات تنظم مسيرة بالمهدية رفضا للمصادقة على قانون المصالحة الإدارية

وبين محمود ذويب، عن المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بالجهة، أن " لفيفا هاما من مكونات المجتمع المدني يضم شبابا وكهولا يرفضون هذه المصادقة في انتظار الطعن في دستورية هذا القانون". وأوضح أن نفس القانون قوبل " برفض واسع منذ سنتين لأنه لا يخدم مصلحة المواطن بل يبيض الفاسدين ويصالحهم غصبا دون موافقة من قبل الشعب التونسي" مشددا على مواصلة التحرك إلى حين إلغاء القانون.
واعتبر زياد مبارك عن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي (الفصيل الشبابي لحزب العمال) أن قانون المصالحة الإدارية "يخالف المسار الانتقالي شكلا ومضمونا ويكرس الفساد ويشجع عليه دون محاسبة وكشف للحقائق".
وأضاف قائلا " إن الشعب التونسي مستعد للمصالحة شرط المحاسبة ومعرفة الحقيقة لكنه يرفض رسكلة الفاسدين واعتماد قانون المصالحة الإدارية منهجا لمسامحة مغتصبي حق الشعب".
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الاربعاء 13 سبتمبر الجاري على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، الذي ينص على عدم مؤاخذة الموظفين العموميين وأشباههم على الأفعال التي تم القيام بها، والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرارا بالأدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير، وايقاف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.
وهو ما أثار ردود أفعال متباينة حول هذا القانون.
Publié le:2017-09-17 20:04:55
Par:libre (France )
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