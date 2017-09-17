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إحباط محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة من جزيرة قرقنة نحو إيطاليا

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن مركز الحرس الوطني المكلف بتأمين السفرات البحرية بين مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة، أمس السبت، من ضبط 4 أشخاص أصيلي ولايتي القيروان وسوسة كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها الأحد، أنه بتفتيش هؤلاء الأشخاص، تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 5 آلاف و100 دينار.
وأضافت أن النيابة العمومية أذنت لوحدات الحرس الوطني بحجز المبلغ المالي المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومباشرة قضية عدلية موضوعها "تنظيم وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".



Publié le:2017-09-17 19:09:42

  
  
  
  
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