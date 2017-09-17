باجة: بعد عودته من الحج أب يقتل شاب أراد الزواج بإبنته دون موافقته

Dimanche 17 Septembre 2017



بــاب نــات - توفي، صباح اليوم الاحد، شاب يبلغ من العمر 24 سنة في حي سيدي منصور بالمدينة العتيقة بباجة، حيث سقط قتيلا أمام أعين عائلته بعد تلقيه عدد من الطعنات من قبل عائلة فتاة أراد الزواج بها دون موافقة والدها، حسب ما أفادت به اذاعة شمس آف آم .



و بحسب مصدر أمني، فان والد الفتاة وبعد عودته مؤخرا من البقاع المقدسة حيث كان يؤدي مناسك الحج، لم يجد إبنته في المنزل وعلم انها تمسكت بالزواج من الشاب الذي تم رفضه من العائلة وطلب من الشاب السماح لها بالعودة إلى المنزل وديا، لكن الأخير رفض وأعلمه أنه سيتزوج بها.





وعلى إثر ذلك جمع الأب عدد من أقاربه في منطقة عمدون وتحولوا إلى باجة مسلحين بآلات حادة، حيث داهموا منزل الشاب وقتلوه.



وقد تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على ولد الفتاة وخالها وحجز السيارة والسكين آداة الجريمة في حين مازالت عملية الملاحقة متواصلة لباقي أفراد العائلة المشاركين في الجريمة.



Publié le:2017-09-17 13:07:02

