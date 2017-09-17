الجمعية التونسية لمساندة الاقليات مرتاحة لقرار الغاء قانون منع زواج التونسية بغير المسلم

Dimanche 17 Septembre 2017



بــاب نــات - دعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، الى ضرورة التعجيل بإحداث، مرصد وطني لحقوق المرأة، من أجل مراقبة التطور الواقعي لوضع المرأة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وتحديد الآليات الضرورية للتدخّل لاصلاح الهنات ذات الصلة بحقوقها.



وعبرت الجمعية، في بيان، ورد بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، عن "ارتياحها لاعلان وزير العدل، يوم الخميس الماضي، قرار الغاء القانون عدد 73 الذي ينص على منع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم" معتبرة ذلك "خطوة هامة في اتجاه تطبيق أحكام الدستور وتجسيد مبدأ المساواة في المواطنة".





وشدّدت، في ذات البيان، على "ضرورة مواصلة المسار من أجل مقاومة كل أشكال التمييز بين الجنسين والحيف الذي تتعرّض له المرأة في مختلف القطاعات".



Publié le:2017-09-17 12:44:12

