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Politique

الجمعية التونسية لمساندة الاقليات مرتاحة لقرار الغاء قانون منع زواج التونسية بغير المسلم

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - دعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، الى ضرورة التعجيل بإحداث، مرصد وطني لحقوق المرأة، من أجل مراقبة التطور الواقعي لوضع المرأة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وتحديد الآليات الضرورية للتدخّل لاصلاح الهنات ذات الصلة بحقوقها.

وعبرت الجمعية، في بيان، ورد بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، عن "ارتياحها لاعلان وزير العدل، يوم الخميس الماضي، قرار الغاء القانون عدد 73 الذي ينص على منع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم" معتبرة ذلك "خطوة هامة في اتجاه تطبيق أحكام الدستور وتجسيد مبدأ المساواة في المواطنة".


وشدّدت، في ذات البيان، على "ضرورة مواصلة المسار من أجل مقاومة كل أشكال التمييز بين الجنسين والحيف الذي تتعرّض له المرأة في مختلف القطاعات".

Publié le:2017-09-17 12:44:12

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147819

Bakha  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 38m |           
Bjr
est ce que cette femme est consciente quelle donne une interview a une chaine Sioniste
qui massacre tous un peuple
pauvre bougre

merci


Weldtounes  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 52m |           
I24: la chaine 24 israélienne c'est à dire sioniste, c'est à dire antiislamiste, antiarabe, antihumain



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