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Politique

18 أو 25 مارس القادمين موعدان محتملان للانتخابات البلدية (هيئة الانتخابات)

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - رجح مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يقع التوافق خلال الاجتماع الذي دعت اليه الهيئة غدا الاثنين 18 سبتمبر 2017 على موعد 18 أو 25 مارس القادمين تاريخا لاجراء الانتخابات البلدية لتزامنهما مع العطلة المدرسية والجامعية.

وأوضح اليوم الاحد في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاجتماع الذي سيضم ممثلي الهيئة وممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان والاحزاب والسياسية سيخصص للإعلام عن تأجيل الانتخابات والاتفاق الأولي حول موعد جديد.


وقال ذات المصدر -الذي رفض الافصاح عن هويته- ان مجلس هيئة الانتخابات المتكون من 7 أعضاء سيعقد صباح الاثنين اجتماعا للتداول في هذه المسألة قبل أن يلتقي عشية نفس اليوم بقية الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل عشيّة الجمعة 15 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.
وصرّح محمد الناصر أن اللقاء تناول موضوع استكمال الاجراءات لتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتمام النظر في مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها في أقرب الآجال.

يشار الى أن مكتب المجلس دعا إلى جلسة عامة تعقد لهذا الغرض يوم الاربعاء القادم لهذا الغرض. يشار الى أن رئيس هيئة الانتخابات واعضائها كانوا عبروا في عديد المناسبات عن جاهزية واستعداد الهيئة وحرص الجهات الرسمية الفاعلة في المسار الانتخابي وهي رئاسة الحكومة ورئاسة الجهورية ومجلس نواب الشعب على الايفاء بالتزاماتها وتعهداتها لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017 يذكر أن ممثلي ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أكدت أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لاجرائها في هذا الموعد.

Publié le:2017-09-17 12:39:57

  
  
  
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 147818

Kamelwww  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 14h 47m |           

تأجيل الإنتخابات لعب بالنار يا هيئة ضعيفة وهزيلة ومريضة لا ترقى حتى لهيئة لتدبير شؤون الحمير... وإلا كيف تنصاعون لمرزوق والسبسي والغنوشي ... هؤلاء باتوا يتآمرون على البلاد...

وأنتم يا هيئة نص كم لا حول لكم ولا قوة لأن أغلبكم بغال تائهة في حقل برسيم تأكل أينما وجدت الكلأ. تبا لكم، أنتم بتاجيلكم للإنتخابات ربما تفجرون ثورة ثانية تأكل هذه المرة الأخضر واليابس !


Elmejri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 14h 01m |           
حذاري من التأجيل .....حذاري من التأجيل .....
الناس راهم فـــــدوووووووو من الديكور السياسي السلبي ....
....الذي أدى الى تراكم الأوساخ والفضلات وفـــــــاحت روائح السياسات التوافقية السرية النتنة

Mandhouj  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 57m |           

- الضغط الموجود لتأجيل الإنتخابات البلدية يدخل في هذا الاطار العام، لتبقى الدولة ضعيفة، و حتى الدولة العميقة تربح الوقت لأنها فاقدة لرؤية تمكنها من الإنخراط الجدي بنسبة أو أخرى في تحويل الحالة التونسية لحالة أفضل بالنسبة للمواطن على مستوى الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الديمقراطية، في الصحة، في التعليم، في الطاقة الشرائية،...

الكلام الذي نسمعه بأن كثير من الأحزاب غير مستعدة، و أن حزب النهضة و حزب نداء تونس سيستأثرون بسهم الأسد في الانتخابات البلدية إذا تقع يوم 17 ديسمبر 2017 ... هذه كذبة، فأكثر الأحزاب التي تدعوا لتأجيل الانتخابات هي عابرة عن شركات صنعتها حركة نداء تونس، أو التجمع المنحل بطريقة أو أخرى، أو هي كانت تنتمي للديكور الديمقراطي لبن علي.. و بذلك أمر التأجيل أتى من أبناء الدولة العميقة التي لا ترى في صالحها الذهاب في طريق يحقيق الاستحقاقات الدستورية . مجرد
تغيير طريقة التعامل مع الهم اليومي للمواطن عبر تعاطي محلي (اللامركزية ) يخيف الدولة العميقة.. رغم أن الورقة (المسودة) المعروضة لمجلة المحليات فيها كثيرا من النقائص التي لا تجعلها ترتقي لتكون لامركزية جد إيجابية ... إذا صناعة أيديهم تخيفهم (مجلة المحليات)، ماذا يمكن أن تترقب من هكذا نمط لا يزال إقطاعي في تفكيره (يحب كل شيء ليه و بيده المشرفة المباشرة ). لم يفهم أن تونس اليوم ليست تونس ال 6 ملايين نسمة، سنوات 1980 ... لم يفهموا أن تعقد المعاش
(الحياة في مجالات التنمية، إدارة المصالح المحلية،...) عبر النظام الاقتصادي المفتوح يفرض تغيير آليات التسيير و توسيع دائرة المتدخلين (دمقرطة آليات التسيير المحلية، ما تعرفنا أن نسميه اللامركزية)... بمعنى أنهم لا يثقون في الذكاء المحلي (الشعب ميش مضمون ليهم في رأيهم !) .

Mandhouj  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 49m |           
الموعد يوم 17 ديسمبر 2017 ... التأجيل يمكن أن يكون نكسة الإنتخابات .. ثم قد تأتي نكبة الثورة ! حذاري من التأجيل .

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 33m | Par           
من الافضل تأجيل الانتخابات و كل المطاط الكبرىو الاستحقاقات لما بعد انتخابات 2019 لعلى الله يغيرحالنا و يرزقنا رئيس و حكومة على قدر المسؤولبة و لا تنحدر الدولة و حتى لا تزيد المديونية و يزيد ينهار الدينار و انتعاش الاقتصاد و تنشيط الانتاج و التجارة

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 12m |           
ATTENTION ATTENTION, LE 17 décembre 2017 en Tunisie, est un jour d'élection municipale. soyons dignes de nos engagements.

تأجيــــــــل الإنتخابات قبر للدستــــــــور و خيـــــــــانة وطنية ....
المجتمع التونسيي يجب أن يفهم هاته الأخطار المحدقة بالثورة و بالديمقراطية الناشئة....

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...لا بد من استفتاء شعبي على نظام حكم الأقاليم والامركزية في تسييرالجهات الداخلية المهمشة لأن الناس راهم فـــــدوووووووو من الديكور السياسي السلبي ....

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Un référendum facultatif est un mécanisme de la démocratie directe.......

A la Retraite Obligatoire pour toute la vieille Colonie et son Entourage...

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