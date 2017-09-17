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Politique

راشد الغنوشي يعلن في مدنين عن تأخير الانتخابات البلدية إلى شهر مارس المقبل

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه من المتوقع تأجيل موعد الانتخابات البلدية إلى شهر مارس المقبل وهو موعد ينتظر أن تعلن عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعها ليوم الغد الاثنين.

وذكر الغنوشي في لقاء إعلامي انتظم على هامش إشرافه اليوم بجربة على اجتماع إقليمي مع هياكل الحركة بخمس ولايات أن النهضة "لم تكن مع التوجه الداعي الى تأخير الانتخابات إلا أن اسبابا موضوعية فرضت هذا التأخير".


وشدد في سياق متصل على أن الحركة تصر على أن لا يكون التأخير لأجل غير محدد حسب قوله، مضيفا أن الجلسة التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم بمجلس نواب الشعب ستخصص لاستكمال تركيبة مجلس هيئة الانتخابات وسد الشغورات.

واعتبر رئيس الحركة من جهة أخرى أن قانون المصالحة يعد انتصارا لسياسة التوافق التي "بشر بعض الاستئصاليين بانتهائها"، مضيفا أن المصالحة لا تلغي القانون ولا تعوض حكما قضائيا صادرا بشأن اشخاص، انما هي مصالحة تشمل من ارتكب مخالفات إدارية ولم تصدر بشأنه أحكاما وظل "معلقا" وفق توصيفه .
وشدد الغنوشي على أن قانون المصالحة لا ينسحب على اي اداري ثبت أنه حقق منفعة لنفسه أوأضر بحقوق الدولة مشيرا الى أن هذا الصنف من الاداريين يدخل اليا تحت طائلة المساءلة والمؤاخذة.

وتعقيبا على ما شهدته جلسة المصادقة على قانون المصالحة الادارية بمجلس النواب الاربعاء 13 سبتمبر 2017 من أجواء "متشنجة" وعلى الدعوة خلال مسيرة يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة الى انسحاب حركتي النهضة والنداء من المشهد السياسي، اعتبر الغنوشي أن ذلك يعد شكلا من أشكال ممارسة الحرية بعيدا عن التحضر وأن المسألة "تعيد الى الذاكرة الفوضى الطلابية التي شهدتها تونس في تسعينات القرن الماضي حسب تعبيره.

وخلص رئيس الحركة الى القول بأن حركته ستواصل سياسة التوافق التي أنقذت البلاد قائلا" نحن دعاة توافق وصدورنا مفتوحة لهذا التوجه مع الجميع من أجل مصلحة تونس، وليس لنا أي فيتو تجاه أي أحد أو أي حزب".

يذكر أن وسائل الاعلام لم تتمكن من مواكبة اشغال الاجتماع المغلق للحركة والذي تناول وفق تصريحات راشد الغنوشي قضايا الساعة لاسيما منها المتعلقة بمسائل التوافق والانتخابات البلدية ومدى استفادة الحركة من تأخيرها في تحسين الأداء وتجويد قوائمها الانتخابية إلى جانب مسألة المصالحة الإدارية ودورتونس في الملف الليبي.

Publié le:2017-09-17 13:37:23

  
  
  
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 147814

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 27m | Par           
الغنوشي دخل نفق غير واضح وهو اليوم في ظلمات التزلف السياسي و غير معروف الاهداف و المعالم

Kamelwww  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 14h 39m |           

لقد سقط الغنوشي إلى أسفل السافلين، ولم تعد له مصداقية بعد هذا الكلام، وعرفنا أنه هو أيضا كان مخادعا ومراوغا ومتثعلبا ولا يهمه شيء غير التشبث بالحكم حتى وإن لزم الأمر أن يمسك بجلباب النداء ومرزوق وكل هؤلاء الصعاليك.

أعوذ بالله من هكذا نذالة وسفالة وسقط المتاع.




Wahabi  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 14h 04m | Par           
برشا عباد ما تعرفش إلي الغنوشي ما عندوش ماضي نضالي مشرف. حتي أبسط المنتمين لقواعد النهضة تعذبو و اضطهدوا أكثر مالغنوشي. نضالو الوحيد أنو يحب يتغول في الحركة و يتشيف و يكون عندو أتباع تسمع كلامو و تقول " آمين !" . لو نراجعو تاريخو النضالي نلقاوه عداه هارب في الخارج، و كيف يتشد في تونس يبدى يلحّس و ينبطح. ياخي موش هو إلي قال : " ربي الفوق و بن علي لوطا !". موش عارف عاد آش باش يقول عالسبسي ، لفوق ولا لوطا ولا فوق ظهرو زعما ؟ الحاصيلو الناس الي قرات شوية على تاريخو و شطحاتو في الحركة ما تستغربش من تصرفاتو و انبطاحو موش غريب عليه الشي، و موش اليوم بداها الصنعة. أما الي ما يعرفوهش و غالطين فيه خاصة الشباب متاع النهضة باش يتصدمو فيه و مخاخهم باش تاقف، وموش باش يفهمو فاش قاعد يرهّز، خاطر غلطوهم فيه و علموهم الي الشيخ رضي الله عنه ما يتصرف كان بدراية و حكمة و منزّه عن الخطأ . الله أعلم شنية آخرتك يا غنوشي.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 11m |           
ATTENTION ATTENTION, LE 17 décembre 2017 en Tunisie, est un jour d'élection municipale. soyons dignes de nos engagements.

تأجيــــــــل الإنتخابات قبر للدستــــــــور و خيـــــــــانة وطنية ....
المجتمع التونسيي يجب أن يفهم هاته الأخطار المحدقة بالثورة و بالديمقراطية الناشئة....

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...لا بد من استفتاء شعبي على نظام حكم الأقاليم والامركزية في تسييرالجهات الداخلية المهمشة لأن الناس راهم فـــــدوووووووو من الديكور السياسي السلبي ....

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Un référendum facultatif est un mécanisme de la démocratie directe.......

A la Retraite Obligatoire pour toute la vieille Colonie et son Entourage...

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MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 12h 37m |           
رغم اني اميل لاهل الحق و من يخاف الله والشيخ راشد الغنوشي و لكني شيئا فشيئا اكتشف انه غير سياسي و لا يتقنها مع مجموعة من الذئاب في السياسة و استنتاجي هو : لقد كان سببا في دخول عديد الشباب التونسي للسجن و المعتقلات في عهد بورقيبة و بن علي و اليوم يتخبط في غموض سياسي كبير واول مساهم في تردي و تراجع المكتسبات الدينية و تردي الوضع التونسي عموما



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