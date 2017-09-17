حسونة الناصفي: اجراء الانتخابات البلدية في موعدها أصبح شبه مستحيل

Dimanche 17 Septembre 2017



بــاب نــات - قال المتحدث باسم حركة مشروع تونس والنائب حسونة الناصفي، اليوم السبت، إن اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر المقبل أصبح شبه مستحيل، بالنظر لأن "الدولة تبدو غير مستعدة لإجرائها على المستويين التشريعي والترتيبي"، غير أنه أكد أن الحركة تواصل استعداداتها لخوضها باعتبارها محطة مهمة ومتميزة من محطات الديمقراطية.



وأضاف الناصفي، لدى اشرافه على أشغال المؤتمر الأول للمكتب الجهوي للحركة بتطاوين، أن الحركة انجزت أكثر من 260 مؤتمرا للمكاتب المحلية و42 مؤتمرا للمكاتب الجهوية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على الكفاءات الصادقة والنظيفة لتعزيز قائمات مرشحيها للانتخابات البلدية التي ستكون نابعة من المحلي ومستقلة.





وبخصوص قانون المالية للسنة القادمة وعد الناصفي بالدفاع عن مشاغل الجهات وطلباتهم رغم تضمن القانون فصولا واجراءات موجعة، فيما اعتبر أن الجدل القائم بشأن المصادقة على قانون المصالحة نابع عن جهل العديدين بمحتواه، مؤكدا أنه لا يشمل المفسدين والمرتشين وكل من تحصل على منفعة شخصية.



Publié le:2017-09-17 09:13:26

