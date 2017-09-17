حسونة الناصفي: اجراء الانتخابات البلدية في موعدها أصبح شبه مستحيل

وأضاف الناصفي، لدى اشرافه على أشغال المؤتمر الأول للمكتب الجهوي للحركة بتطاوين، أن الحركة انجزت أكثر من 260 مؤتمرا للمكاتب المحلية و42 مؤتمرا للمكاتب الجهوية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على الكفاءات الصادقة والنظيفة لتعزيز قائمات مرشحيها للانتخابات البلدية التي ستكون نابعة من المحلي ومستقلة.
وبخصوص قانون المالية للسنة القادمة وعد الناصفي بالدفاع عن مشاغل الجهات وطلباتهم رغم تضمن القانون فصولا واجراءات موجعة، فيما اعتبر أن الجدل القائم بشأن المصادقة على قانون المصالحة نابع عن جهل العديدين بمحتواه، مؤكدا أنه لا يشمل المفسدين والمرتشين وكل من تحصل على منفعة شخصية.
Publié le:2017-09-17 09:13:26
Par:kamelwww (France )
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