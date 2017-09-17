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Politique

حسونة الناصفي: اجراء الانتخابات البلدية في موعدها أصبح شبه مستحيل

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - قال المتحدث باسم حركة مشروع تونس والنائب حسونة الناصفي، اليوم السبت، إن اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر المقبل أصبح شبه مستحيل، بالنظر لأن "الدولة تبدو غير مستعدة لإجرائها على المستويين التشريعي والترتيبي"، غير أنه أكد أن الحركة تواصل استعداداتها لخوضها باعتبارها محطة مهمة ومتميزة من محطات الديمقراطية.

وأضاف الناصفي، لدى اشرافه على أشغال المؤتمر الأول للمكتب الجهوي للحركة بتطاوين، أن الحركة انجزت أكثر من 260 مؤتمرا للمكاتب المحلية و42 مؤتمرا للمكاتب الجهوية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على الكفاءات الصادقة والنظيفة لتعزيز قائمات مرشحيها للانتخابات البلدية التي ستكون نابعة من المحلي ومستقلة.


وبخصوص قانون المالية للسنة القادمة وعد الناصفي بالدفاع عن مشاغل الجهات وطلباتهم رغم تضمن القانون فصولا واجراءات موجعة، فيما اعتبر أن الجدل القائم بشأن المصادقة على قانون المصالحة نابع عن جهل العديدين بمحتواه، مؤكدا أنه لا يشمل المفسدين والمرتشين وكل من تحصل على منفعة شخصية.

Publié le:2017-09-17 09:13:26

  
  
  
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 147808

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 11h 34m |           
To@Mandhouj  (France) - Merci

ATTENTION ATTENTION, LE 17 décembre 2017 en Tunisie, est un jour d'élection municipale. soyons dignes de nos engagements.

تأجيــــــــل الإنتخابات قبر للدستــــــــور و خيـــــــــانة وطنية ....
المجتمع التونسيي يجب أن يفهم هاته الأخطار المحدقة بالثورة و بالديمقراطية الناشئة....

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Mandhouj  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 10h 16m |           
أنتم شركة من شركات نداء تونس.. تخدموا لبوكم الباجي .. كفى بق بق بق ... 17 ديسمبر 2017 هو موعد إستحقاق معلن منذ شهور و الالتزام به ضرورة .. التأجيل خيانة للدستور ، للثورة ... و لا يهم أن كل الأحزاب مستعدة أم لا .. هناك 208 احزاب ! ؟

Mandhouj  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 10h 13m |           

دور السياسي (احزاب و مسؤولين) في مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية ؟ جدية انخراط قصر قرطاج، القصبة، البرلمان، في مسار إستكمال المسارات الدستورية ؟ الدور المعلن و الخفي للدولة العميقة في بعثرة الاهتممات الكبرى (إستكمال المسارات، الإصلاحات الكبرى) ؟


الحالة التونسية حالة مؤلمة و الرئاسات الثلاث خارقة لمنطق الثورة و استحقاقاتها.. لماذا ؟ كيف ؟ من أين يبدأ الحل ؟

حسب رأي :

الرئاسات الثلاث منخرطة في الحفاظ على توازنات لصالح الدولة العميقة عبر حماية عمياء لمن يمكن أن تشملهم عملية الحرب على الفساد و هم على رأس السلطة السياسية ، القضائية و الأمنية .. الدولة العميقة أصبحت عقيمة و ليس لها رؤية لتونس المستقبل سوى عبر عملية مقاومة دفاعية، تمر خاصة عبر طريق ترك الدولة ضعيفة المؤسسات الدستورية و غير مستكملة.. هذا دليل على أنها إذا فقدت أحد عناصر قواها، خاصة (فقد تأييد خارجي معين، أو القبض على أحد الفاسدين الكبار، كما أيضا
إذا حدث استكمل مسار الدستور في إقامة كل المؤسسات الدستورية، حتى تكون الدولة قوية بمؤسساتها)، فالدولة العميقة ستصبح مرتبكة أكثر على مسارها الوجودي كمسيطر أوحد و وحيد على الواقع التونسي.. كل هذا يخيف الدولة العميقة و أحلافها العابرين للحدود.

مجرد أمثلة :

- عدم الذهاب لإستكمال المسار الدستوري (محكمة دستورية ، بقية الهيئات العالقة) ليس مجرد مناورة حزبية في حقيقته، إنما خيار الدولة العميقة ، التي تمنع الذهاب في هكذا توجه؛

- عدم القبول بالذهاب في حوار وطني يعالج القضايا الكبرى، من مؤسسات معنية بالعدالة الانتقالية و بعض رجال الأعمال و المال الذين ساهموا و استفادوا من سلب الثروة (قروض كبرى)، استلاء بطريقة أو أخرى على الثروة العقارية، الهناشير الفلاحية، رخص مفيوزية للنشاط الاقتصادي في كثير من الميادين (الأثار، البترول، الصيد البحري، التكنولوجيا الحديثة، المواصلات،...) .. و منذ الثورة كل هذه الطاقات إما هي معطلة، مصادرة ، أو خارج البلاد تعمل لصالح نفس اللوبيات عبر
كواليس بنكية معينة و لا ترجع المنافع أو جزء منها للدولة التونسية و لا للإقتصاد التونسي عامة. و إنما جزء من مرابحه تحمي و تخدم لوبيات المافيا الكبرى المحمية بآليات السوق المفتوحة المعولمة، و بذلك حتى أنها تمول قوى الردة لإرباك المشاهد السياسي و الاجتماعي و لإعلامي. و بذلك هي تفبرك ضعف الدولة حتى لا تقدر على السيطرة على السوق (مراقبة أسعار، مسالك توزيع السلع) .

صورة الحرب على الفساد اليوم خير دليل على ما قلته.. لأن كثير من المدن و القرى لا تزال تعاني من تواجد حوانيت أو نقاط توزيع للسلع المهربة من بنزين، سجائر، سلع مدعومة ليس لها أن تسوق في أماكن معينة،... و نقاط إستبدال العملة خارج المنظومة البنكية (الأمثلة كثيرة هنا)... ثم هذا الوضع يساهم من بعيد و من قريب، مباشرة و بصيفة ملتوية في تمويل بعض الأحزاب و الجمعيات المحسوبة على قوى الردة و المحمية سياسيا و دوليا ، حتى من طرف الاتحاد الأوروبي على أساس
أنها جمعيات مجتمع مدني ...

رغم أن هذا الحوار الوطني في إيجاد حلول لقضايا المال و الأعمال، الذي يدعو إليه الكثير منا، قد يراه البعض أنه رحمة بالفاسدين، لكن القوى التي تحمي الفاسدين لا تريده لأنه سينقص من نسبة الربح، و من نسبة السيطرة المطلقة على الوضع.. (هم لا يزالون على فكرة تتعشى بالدنيا و تتسحر بالأخرة).. و هذا مع الأسف دليل أن الخطاب الذي نسمعه بأنهم يؤيدون الثورة أو التغيير خطاب استهلاكي و ليس قناعة بأن الدولة يجب أن تتغير و أن تونس يلزمها أن ترفع نسبة العدالة
الاجتماعية للمواطن .. الانخراط في مسيرة التنمية المستدامة و الاستثمار و التغيير من دولة دكتاتورية لدولة ديمقراطية، يستوجب إعتناق (appropriation) لفكرة الديمقراطية، لفكرة حقوق الانسان، لفكرة الحوكمة الرشيدة عبر آليات الشفافية، المحاسبة، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية.. بمعنى لفكرة مسار تحقيق أهداف الثورة.. هذا الاعتناق الحقيقي غير موجود في عالم رجال الأعمال و المال المعنيون بما اصطلحنا عليه مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية
المتلازمان، كمسار واحد يأبى التفكيك، لا يمكن التفكيك بين الواحدة و الأخرى..

المشاغبات التي نعيشها و عشناها عبر خرجات محسن مرزوق هي في هذا الإطار ، تداعيات حرب الشقوق في نداء تونس هي في هذا الإطار (منع الذهاب في إستكمال المسارات، تهميش الاهتمام العام، رفض النقاش حول حوار وطني جاد في هذه المسائل التي تهم حاضر المواطن و مستقبله.. و خاصة أن يكون الانتقال الاقتصادي ، إنتقال ليس فيه النقمية (الانتقام العنيف).

- الضغط الموجود لتأجيل الإنتخابات البلدية يدخل في هذا الاطار العام، لتبقى الدولة ضعيفة، و حتى الدولة العميقة تربح الوقت لأنها فاقدة لرؤية تمكنها من الإنخراط الجدي بنسبة أو أخرى في تحويل الحالة التونسية لحالة أفضل بالنسبة للمواطن على مستوى الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الديمقراطية، في الصحة، في التعليم، في الطاقة الشرائية،...

الكلام الذي نسمعه بأن كثير من الأحزاب غير مستعدة، و أن حزب النهضة و حزب نداء تونس سيستأثرون بسهم الأسد في الانتخابات البلدية إذا تقع يوم 17 ديسمبر 2017 ... هذه كذبة، فأكثر الأحزاب التي تدعوا لتأجيل الانتخابات هي عابرة عن شركات صنعتها حركة نداء تونس، أو التجمع المنحل بطريقة أو أخرى، أو هي كانت تنتمي للديكور الديمقراطي لبن علي.. و بذلك أمر التأجيل أتى من أبناء الدولة العميقة التي لا ترى في صالحها الذهاب في طريق يحقيق الاستحقاقات الدستورية . مجرد
تغيير طريقة التعامل مع الهم اليومي للمواطن عبر تعاطي محلي (اللامركزية ) يخيف الدولة العميقة.. رغم أن الورقة (المسودة) المعروضة لمجلة المحليات فيها كثيرا من النقائص التي لا تجعلها ترتقي لتكون لامركزية جد إيجابية ... إذا صناعة أيديهم تخيفهم (مجلة المحليات)، ماذا يمكن أن تترقب من هكذا نمط لا يزال إقطاعي في تفكيره (يحب كل شيء ليه و بيده المشرفة المباشرة ). لم يفهم أن تونس اليوم ليست تونس ال 6 ملايين نسمة، سنوات 1980 ... لم يفهموا أن تعقد المعاش
(الحياة في مجالات التنمية، إدارة المصالح المحلية،...) عبر النظام الاقتصادي المفتوح يفرض تغيير آليات التسيير و توسيع دائرة المتدخلين (دمقرطة آليات التسيير المحلية، ما تعرفنا أن نسميه اللامركزية)... بمعنى أنهم لا يثقون في الذكاء المحلي (الشعب ميش مضمون ليهم في رأيهم !) .

الكلام يطول جدا سيدي .. و اتمنى أن يتعافى العقل التونسي و كل الطبقات الاجتماعية و التيارات الفكرية. التعافي المطلوب هو نوع من ثورة إيجابية في العقول.

القائد و المفبرك "العظيم" لهذه الحالة المتأزمة و ذات الخربقة العمياء، و التآمورية الصبيانية و الوقحة، هو الباجي قائد السبسي، و عصابة القصر.. يوسف الشاهد، أحد الرئاسات الثلاث يعمل عندو، يجب أن يطيع. رئيس البرلمان محمد الناصر في الحقيقة، كما يكمن أن نفهم تدخلاته، مثلما يقال "طايرتلو" لا يدري ماذا يفعل، فتجده يأخذ في التعليمات حتى لا يصاب بعصا من حديد على رأسه، أو يأتيه التمرميد من حيث أتى لغيره، سنه المحترم لا يسمح له بقول رأي مخالف جدا،
لرأي سي الباجي. حتى من آليات عملية التوريث (المرور عبر البرلمان تمسه هو شخصيا ).. قد تفرض عليه إستقالة من رئاسة البرلمان، ليكون الباب مفتوح لحافظ الابن إذا نجح في دائرة ألمانيا.

القبول بفتح حوار وطني ، دون خدعة، أو إرادة إنتقام عنيف ، و أن يكون التوافق آلية يتناغم حولها و في اطارها الجميع ، حول الخيارات المصيرية و على رأسها مسار العدالة/المصالحة في قضايا المال ، الأعمال ، الادارة ، المعنية بمسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية (faire une médiation de valeur)، هو المخرج الصحيح من المأزق التونسي عامة . كل هذا حتى لا يعيش المجتمع الهوس الانقلابي .. نحن نريد أن نبني تونس الجديدة ، لتكون لكل ابنائها .

Moezz  ()  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 09h 50m | Par           
احزاب فاشلة ولم تقدر حتى على لم شتاتها وتكوين قوائم .اصبح تاجيل الانتخابات يمثل انجازا لهم

Laabed  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 09h 49m |           
Hassouna Nasfi est un lézard qui se prend pour un crocodile



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