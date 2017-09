USA: Le tunisien Ala Oueslati remporte le prix ''120 Under 40''

Samedi 16 Septembre 2017







Publié le:2017-09-16 23:32:04

Le tunisien Ala Oueslati , vient de remporter le prix ' 120 Under 40 ' qui est organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates Ce prix est remis à 120 personnes sélectionnées parmi 10,000 candidats de plusieurs pays.Cette récompense internationale est décernée chaque année aux activistes, chercheurs, épidémiologistes, médecins, agents de programme, professionnels des communications et des médias et aux fondateurs d'ONG et d'organismes à but non lucratif. Ala Oueslati est le seul Tunisien et nord-africain à recevoir ce prix.Ala Oueslati travaille pour une organization internationale qui s'appelle Women Deliver sur les droits, la santé, et le bien-être de la femme.il travaille aussi pour l'Union Africaine en tant que "Youth Media Professional" à Addis Ababa, Ethiopie.Auparavant, Ala a travaillé pour les Nations Unis en Mauritanie, la Fondation CAUX-Initiatives et Changement en Suisse, et the Hickey Center for Interfaith Studies and Dialogues à New York.