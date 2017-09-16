واعتبرت في بيان لها اليوم السبت، أن الظرف السياسي الحساس الذي تمر به البلاد يقتضي اعتماد التشاور والسعي إلى التوافق حول القضايا الاستراتيجية والمصيرية ضمانا لانتقال سلمي نحو مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والشفافية وعلوية القانون.
وذكرت الرابطة في هذا الصدد، بما جاء في بيانها الصادر في شهر ماي الماضي، من رفض لقانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويشرع لعقلية الإفلات من العقاب للذين أجرموا في حق الشعب والوطن، ويعد انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون وتعطيلا لقوانين جزائية نافذة.
Publié le:2017-09-16 17:46:54
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكد الاستمرار في التصدي لقانون المصالحة