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Politique

تسميات جديدة على رأس سبع ادارات بالأمن الوطني

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، بأنه تم اقرار تسميات جديدة على رأس 7 ادارات بالأمن الوطني.
وأكد المصدر ذاته ، أن التسميات شملت بالخصوص، إدارات الشرطة البلدية، والشرطة الفنية والعلمية، والأمن السياحي، والأمن الخارجي، وإدارة الوثائق، وإدارة مكافحة الإرهاب.

وتمت هذه التسميات، وفق ذات المصدر، على أساس الكفاءة والدراية الأمنية، بالاضافة الى تثبيت عدد من المديرين وسد شغور ببعض الإدارات.

يذكر أن التحوير الوزاري الذي أجراه مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تم بمقتضاه تعيين لطفي ابراهم وزيرا جديدا للداخلية الذى كان يشغل خطة امر الحرس الوطني.

Publié le:2017-09-16 16:42:12

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147790

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Samedi 16 Septembre 2017 à 17h 56m | Par           
نحن على ابواب سبعة نوفمبر جديد.... والهدف بدأ يسخن ..



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