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Politique

إثر اعتداء لندن الإرهابي: تونس تجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون لمحاصرة الإرهاب والتطرف

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - عبرت تونس عن تضامنها مع الشعب البريطاني الصديق ومع الحكومة البريطانية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف مدنيين أبرياء، وترمي إلى ضرب أمن المملكة المتحدة واستقرارها، وذلك على إثر تعرض محطة مترو أنفاق بالعاصمة البريطانية لندن أمس الجمعة إلى تفجير إرهابي تسبب في إصابة عدد من المواطنين.

وإزاء تواتر الاعتداءات الإرهابية وتوسع رقعتها بما يؤكد أنه لا يوجد بلد في العالم بمأمن من خطر التطرف والإرهاب، تجدد تونس، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، الدعوة للمجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها وفق مقاربة شاملة تعالج جذورها وأسبابها وتضع الآليات الكفيلة بالحد من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.


يذكر أن عبوة يدوية الصنع كانت انفجرت صباح امس الجمعة في قطار لمترو الأنفاق بلندن في وقت الذروة تسببت في محاصرة ألسنة اللهب إحدى عرباته.
كما تبنّى تنظيم "داعش" الارهابي هذا التفجير الذي أسفر وفق آخر حصيلة رسمية عن إصابة 29 شخصا أحدهم حالته خطيرة .
ويعد هذا الهجوم، خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا خلال العام الجاري.

Publié le:2017-09-16 14:05:38

  
  
  
  
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