إثر اعتداء لندن الإرهابي: تونس تجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون لمحاصرة الإرهاب والتطرف

وإزاء تواتر الاعتداءات الإرهابية وتوسع رقعتها بما يؤكد أنه لا يوجد بلد في العالم بمأمن من خطر التطرف والإرهاب، تجدد تونس، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، الدعوة للمجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها وفق مقاربة شاملة تعالج جذورها وأسبابها وتضع الآليات الكفيلة بالحد من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
يذكر أن عبوة يدوية الصنع كانت انفجرت صباح امس الجمعة في قطار لمترو الأنفاق بلندن في وقت الذروة تسببت في محاصرة ألسنة اللهب إحدى عرباته.
كما تبنّى تنظيم "داعش" الارهابي هذا التفجير الذي أسفر وفق آخر حصيلة رسمية عن إصابة 29 شخصا أحدهم حالته خطيرة .
ويعد هذا الهجوم، خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا خلال العام الجاري.
Publié le:2017-09-16 14:05:38
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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